Estados Unidos reveló cuáles fueron las categorías de visas de no inmigrante que más otorgó a ciudadanos colombianos entre enero y septiembre de 2025. De acuerdo con las cifras conocidas por El Tiempo, la visa de turismo y negocios (B1/B2) volvió a dominar ampliamente el listado con más de 422.000 documentos expedidos, muy por encima del resto de categorías. Los datos, sin embargo, solo reflejan las visas aprobadas y no permiten conocer cuántas solicitudes fueron rechazadas durante ese periodo.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Jóvenes colombianos pueden trabajar y vivir hasta un año en el exterior: estos son los países y requisitos para aplicar)

Lista de visas que más otorgó Estados Unidos a colombianos

La visa B1/B2 encabezó el ‘ranking’ con 422.411 aprobaciones, lo que representa un incremento del 25 % frente a las 336.499 expedidas en el mismo periodo de 2024. Esta categoría permite viajar a Estados Unidos por turismo, negocios, visitas familiares o tratamientos médicos y concentra más de nueve de cada diez visas entregadas dentro del ‘top 10’. Para solicitarla es necesario diligenciar el formulario DS-160, contar con pasaporte vigente, pagar una tarifa de 185 dólares y, cuando corresponda, asistir a una entrevista en la Embajada. Además, el solicitante debe demostrar que su viaje será temporal y que tiene vínculos suficientes con Colombia para regresar al país.

En el segundo lugar apareció la visa J1, destinada a programas de intercambio académico y cultural, con 8.366 documentos emitidos, aunque registró una caída del 27 % frente al año anterior. El tercer puesto fue para la visa A, reservada para funcionarios diplomáticos y oficiales, con 3.120 aprobaciones. Más atrás se ubicó la visa F1 para estudios universitarios y académicos, que sumó 2.385 emisiones, por debajo de las registradas en 2024.

Lee También

Uno de los mayores aumentos del año lo tuvo la visa H2B, utilizada para trabajadores temporales no agrícolas, que pasó de 709 a 1.447 aprobaciones. También figuraron en el listado las visas C1/D para tripulantes de barcos y aeronaves, las L2 para familiares de trabajadores transferidos dentro de una empresa, las L1 para ejecutivos y empleados trasladados por compañías multinacionales y las H1B para profesionales especializados en áreas como ingeniería, tecnología y salud.

(Lea también: Aviso para colombianos en EE. UU. por medida que viene tomando Trump; a muchos les ha ido mal)

El ‘ranking’ lo cerró la visa K1, destinada a los prometidos de ciudadanos estadounidenses que viajarán al país para contraer matrimonio dentro de los 90 días posteriores a su ingreso. Aunque se expidieron 540 documentos entre enero y septiembre de 2025, esta fue la categoría con la mayor caída porcentual del listado, al disminuir un 61,6 % frente al mismo periodo de 2024. Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, además, el proceso de solicitud de algunas visas ha incorporado revisiones adicionales, como la verificación de redes sociales en determinados casos, mientras las visas de inmigrante permanecen suspendidas desde comienzos del año.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.