En el marco de la visita del equipo de empalme del presidente electo, Abelardo de la Espriella, a Washington, el Subcomité para el Hemisferio Occidental del Comité de Relaciones Exteriores realizó la audiencia denominada ‘Un nuevo comienzo para Colombia’. Durante la sesión, funcionarios estadounidenses y legisladores abordaron el futuro de la relación bilateral, destacando una propuesta para fortalecer la presencia estatal en zonas críticas del país mediante la instalación de bases de operaciones avanzadas.

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Cartwright Weiland, subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), aclaró que la iniciativa no busca establecer bases militares estadounidenses, sino centros logísticos destinados a la Policía Nacional. Estos espacios servirían para el almacenamiento de equipos y tecnología en territorios de difícil acceso donde actualmente existe un vacío de control gubernamental. Weiland comparó esta propuesta con modelos aplicados durante el Plan Colombia, subrayando que el objetivo es facilitar operaciones bajo mando nacional y ampliar capacidades, como la flota de helicópteros Black Hawks.

La discusión sobre estas bases se produce en un contexto de deterioro de la seguridad en diversas regiones y el aumento de la presencia de grupos armados ilegales. Al respecto, el funcionario estadounidense señaló que, a pesar de las tensiones vividas con la administración saliente, Washington considera a Colombia una prioridad estratégica y está preparado para profundizar la cooperación. Por su parte, Luis Méndez, subsecretario adjunto para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, fue crítico con el gobierno de Gustavo Petro, calificando sus políticas como fallidas y expresando optimismo por el reinicio de los vínculos diplomáticos con la administración entrante.

Aunque el respaldo bipartidista para fortalecer la alianza con el nuevo gobierno fue evidente durante la audiencia, también surgieron advertencias. El congresista demócrata Joaquín Castro, miembro de alto rango en el subcomité, reafirmó la importancia de Colombia como aliado clave, pero lanzó una salvedad importante. Castro advirtió que, si bien la cooperación debe reforzarse, el nuevo gobierno de De la Espriella no debería intentar replicar modelos de seguridad extrema, como las megacárceles implementadas en El Salvador, e insistió en la necesidad de mantener los esfuerzos de paz vigentes.