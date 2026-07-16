Más de seis meses después de la captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, habló por primera vez de manera extensa sobre lo ocurrido y respondió a una de las teorías que más ha circulado desde entonces: la existencia de un supuesto pacto para facilitar la entrega del exmandatario.

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Durante una entrevista concedida al periodista español Javier Negre y difundida este 16 de julio por la cadena Real America Voice, Rodríguez aseguró que desconocía por completo la operación y negó que hubiera existido algún acuerdo previo dentro del chavismo para permitir la captura de Maduro.

Qué dijo Delcy Rodríguez sobre la captura de Nicolás Maduro

Consultada sobre las circunstancias que rodearon la operación del 3 de enero, la mandataria afirmó que los hechos la sorprendieron y rechazó las versiones que apuntan a una negociación interna.

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“No hubo absolutamente ningún acuerdo, ningún arreglo, ningún conocimiento sobre lo que podría ocurrir en el país”, aseguró.

La declaración busca responder a las especulaciones que surgieron tras la caída de Maduro, cuando distintos sectores plantearon la posibilidad de que figuras cercanas al entonces mandatario hubieran participado en una negociación para facilitar su salida del poder.

Pese a ejercer actualmente la Presidencia encargada, Rodríguez insistió en que sigue considerando a Maduro como el mandatario legítimo de Venezuela y expresó su confianza en que pueda defenderse ante la justicia estadounidense.

“Es el presidente Nicolás Maduro, no tengo duda de ello”, afirmó.

Cómo es la relación entre Delcy Rodríguez y el gobierno de Donald Trump

Uno de los aspectos más llamativos de la entrevista fue la referencia a los contactos que mantiene actualmente con Washington.

Rodríguez aseguró que existe comunicación directa entre su administración y el gobierno de Donald Trump, pese a las profundas tensiones que marcaron durante años la relación entre ambos países.

Según explicó, el secretario de Estado, Marco Rubio, participa en algunos de esos contactos y las conversaciones han girado alrededor de la recuperación económica venezolana, la normalización financiera y la atracción de inversión extranjera.

“Desde el primer momento ha sido una comunicación franca y respetuosa”, sostuvo.

Qué dijo Delcy Rodríguez sobre Petro, María Corina Machado y su futuro político

La presidenta encargada también respondió preguntas sobre otros asuntos sensibles para la política regional.

Frente a las versiones que durante años han señalado presuntos apoyos del chavismo a campañas políticas en América Latina, negó cualquier financiación a Gustavo Petro y calificó esas acusaciones como falsas.

Asimismo, defendió la Ley de Amnistía impulsada por su administración y afirmó que Venezuela necesita avanzar hacia una etapa de reconciliación política.

Respecto a María Corina Machado, criticó su respaldo a las sanciones internacionales contra Venezuela, aunque dejó abierta la puerta a eventuales conversaciones futuras.

Finalmente, evitó confirmar si buscará la Presidencia en unas próximas elecciones.

“Todavía no sé. Mi vida cambió en cuestión de horas”, respondió.

Rodríguez aseguró que su prioridad actual es impulsar la recuperación económica, atraer inversiones y reconstruir servicios públicos afectados por la crisis política que siguió a la captura de Maduro.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.