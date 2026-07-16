Javier Milei salió en defensa de los jugadores de la Selección Argentina luego de la polémica que generó la exhibición de una bandera con la frase “Las Malvinas son argentinas” tras la victoria 2-1 sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026.

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El mandatario aseguró que se trata de “un sentimiento que está dentro de todos los argentinos” y consideró legítimo que los futbolistas lo expresaran durante los festejos.

En declaraciones a Radio El Observador, Milei afirmó que “Las Malvinas son argentinas, las vamos a recuperar en el plano diplomático”, al tiempo que destacó las gestiones de su gobierno sobre ese objetivo.

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Además, restó importancia a una eventual sanción de la Fifa, luego de que el gobierno británico solicitara una investigación por el episodio.

“En el peor de los casos, la Argentina recibirá una sanción económica de 30.000 dólares. Lo de los jugadores es entendible, gana la emoción y hace que se discuta una sanción”, señaló el presidente, minimizando el impacto que podría tener un castigo del organismo rector del fútbol mundial.

MILEI SOBRE LA BANDERA DE MALVINAS: “ES UN SENTIMIENTO DE TODOS LOS ARGENTINOS Y ES PERFECTAMENTE VÁLIDO QUE SE QUIERAN EXPRESAR” El presidente defendió la actitud de los jugadores que mostraron una bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas” tras la victoria ante… pic.twitter.com/eB0AfILSaM — Clarín (@clarincom) July 16, 2026

Qué dijo Milei sobre el fútbol y la política

Milei también insistió en que el fútbol debe entenderse como una expresión popular y no como una herramienta política. “El fútbol es una fiesta popular, una pasión que compartimos todos los argentinos, y cualquier evento que le traiga una alegría es bienvenido. Creer que de eso se puede hacer una política de Estado es un error garrafal”, concluyó.

La controversia surgió después de que varios futbolistas argentinos exhibieran una bandera con la consigna “Las Malvinas son argentinas” al finalizar el partido frente a Inglaterra, un gesto que reavivó la histórica disputa por la soberanía del archipiélago y llevó al gobierno británico a pedir que la Fifa investigue lo ocurrido.

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