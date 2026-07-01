Por primera vez, quienes estén tramitando una visa de turismo o negocios para viajar a Estados Unidos podrán pagar una tarifa adicional para intentar reducir drásticamente el tiempo de espera de su entrevista consular.

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A partir del 1 de julio, el Departamento de Estado de Estados Unidos pondrá en marcha un programa piloto que permitirá acceder —cuando haya disponibilidad— a una entrevista dentro de los siguientes diez días hábiles mediante el pago adicional de 750 dólares, una medida que llega en medio del aumento global de solicitudes y la expectativa por eventos internacionales como el Mundial de 2026.

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La iniciativa podría tener especial impacto para Colombia, uno de los países con mayores tiempos de espera para este tipo de trámites.

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El programa fue anunciado mediante una regla temporal publicada por el Departamento de Estado el pasado 9 de junio y estará vigente inicialmente hasta el 31 de diciembre de 2026.

La medida está dirigida a solicitantes de visas de no inmigrante tipo B1/B2, utilizadas principalmente para viajes de turismo y negocios.

Según explicó el Gobierno estadounidense, el objetivo es poner a prueba un modelo que permita aliviar la carga de trabajo en consulados con alta demanda y largas filas, especialmente antes de eventos internacionales de gran escala como los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

¿Cómo funcionará el pago para adelantar la cita?

El nuevo servicio no reemplaza el procedimiento tradicional ni elimina las citas regulares.

Quienes quieran acceder al mecanismo deberán seguir primero el trámite habitual:

Completar el formulario DS-160.

Pagar la tarifa regular de solicitud de visa, que actualmente es de 185 dólares.

Programar una cita por el sistema habitual.

Solo después, y únicamente en las embajadas o consulados donde el piloto esté habilitado, aparecerá la opción para verificar si existen espacios disponibles para una entrevista acelerada dentro de los siguientes diez días hábiles.

Si el solicitante encuentra un cupo, deberá pagar una tarifa adicional de 750 dólares para reservarlo. En total, el costo ascendería a 935 dólares, equivalente a más de tres millones de pesos colombianos aproximadamente.

El Departamento de Estado aclaró que los espacios serán limitados y dependerán de la capacidad operativa de cada sede consular.

Aunque Washington todavía no ha confirmado qué consulados participarán en esta prueba, Colombia aparece entre los países que podrían entrar al programa debido a sus extensos tiempos de espera. Según cifras oficiales citadas en el reporte, actualmente el tiempo estimado para obtener una entrevista de visa B1/B2 en Colombia alcanza los 398 días. Además, la visa de turismo y negocios continúa siendo la categoría más solicitada por los colombianos.

Datos preliminares del Departamento de Estado, analizados por El Tiempo, muestran que durante los primeros ocho meses del actual gobierno de Donald Trump se emitieron 397.463 visas de no inmigrante para colombianos, lo que representa un crecimiento del 21,4 % frente al mismo periodo anterior. Dentro de ese grupo, las visas B1/B2 crecieron de 299.375 a 376.339 expedidas, un aumento del 25,7 %.

Uno de los puntos que más enfatizó el Departamento de Estado es que esta tarifa adicional no modifica el análisis del caso ni mejora las probabilidades de recibir una respuesta favorable.

Todos los solicitantes seguirán sujetos a:

Entrevista con funcionario consular.

Controles migratorios.

Verificaciones de seguridad.

Revisiones adicionales cuando sean requeridas.

En otras palabras, el dinero únicamente permitiría —si hay cupos disponibles— adelantar la fecha de entrevista.

El nuevo esquema tampoco elimina el mecanismo ya existente para quienes necesitan viajar por razones urgentes.

Las personas con situaciones humanitarias, médicas o circunstancias excepcionales podrán continuar solicitando una cita prioritaria sin costo adicional mediante la opción Emergency Request dentro del sistema oficial de agendamiento.

Para ello deberán justificar la solicitud y adjuntar documentación de soporte. La aprobación seguirá dependiendo de la disponibilidad y del cumplimiento de los requisitos establecidos por cada representación diplomática.

La medida aparece además en un contexto de endurecimiento migratorio impulsado por la administración Trump. En los últimos meses, el Gobierno estadounidense ha fortalecido procesos de revisión de antecedentes y actividad digital de algunos solicitantes e incorporado nuevas preguntas en entrevistas para visas temporales.

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Según las autoridades estadounidenses, estos ajustes buscan identificar casos en los que una visa de turismo pueda ser utilizada para permanecer posteriormente en el país mediante solicitudes de asilo.

Por ahora, la expectativa está puesta en conocer el listado oficial de embajadas que participarán del programa piloto y confirmar si Colombia hará parte de esta primera fase.

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