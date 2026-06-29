El panorama político y diplomático entre Bogotá y Washington vive días de profunda reorganización estructural al cierre de junio de 2026. Colombia acaba de superar una de las contiendas electorales más polarizadas de su historia reciente, en la que el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró oficialmente a Abelardo de la Espriella como presidente electo del país (venciendo en segunda vuelta a Iván Cepeda con más de 12,9 millones de votos). De la Espriella asumirá el poder el próximo 7 de agosto, sucediendo a Gustavo Petro.

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En este escenario de transición hacia un gobierno de corte conservador/derecha, la diplomacia estadounidense ha movido sus fichas estratégicas. Coincidiendo con la ratificación del nuevo mandatario, la Embajada de los Estados Unidos en Colombia emitió una nota de prensa oficial el lunes 29 de junio de 2026 anunciando un relevo en su cúpula: la llegada de Hugo Guevara como nuevo Encargado de Negocios (CDA) y máximo representante de la Casa Blanca en el país, reemplazando a Jarahn Hillsman.

Este relevo, catalogado como parte de las rotaciones regulares del Departamento de Estado de EE. UU. (bajo la administración de Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio), tiene una enorme carga estratégica. Guevara será el encargado de trazar la hoja de ruta bilateral con el gobierno entrante de De la Espriella en temas críticos como la seguridad, el comercio y la cooperación judicial.

El reflejo de la tensión y la expectativa que se vive en las calles colombianas quedó plasmado en una sentida carta abierta enviada al nuevo Presidente el sábado 27 de junio de 2026 (seis días después de la segunda vuelta). El texto aborda de manera directa el reto que le espera al mandatario electo:

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Fin de la retórica electoral: “Las elecciones terminaron. La campaña terminó. Los discursos terminaron. Ahora comienza lo más difícil: gobernar para todos”.

Gobernar sin sesgos: Le exige al nuevo jefe de Estado que no legisle ni gobierne para un partido, sector o ideología en específico, sino para el beneficio de toda Colombia, escuchando tanto a sus votantes como a la oposición.

La premisa de la Seguridad: El clamor ciudadano enfatiza que “no puede haber progreso mientras no haya seguridad y el miedo siga formando parte de la vida cotidiana”, un punto de convergencia histórica con las agendas de asistencia norteamericana (como los remanentes del Plan Colombia y la cooperación en Defensa).

Rol / Cargo Nombre del Funcionario Contexto y Estado de la Relación Presidente de los EE. UU. Donald J. Trump Mantiene una línea de fuerte exigencia en control de seguridad y lucha antidrogas. Secretario de Estado (EE. UU.) Marco Rubio Enfocado en la estabilidad democrática y comercial de la región andina. Nuevo Encargado de Negocios Hugo Guevara Asume el 29 de junio como el jefe de la Misión Diplomática en Bogotá. Será el interlocutor directo de la transición. Encargado de Negocios Saliente Jarahn Hillsman Concluye su asignación regular tras liderar los diálogos comerciales y laborales con la era Petro. Presidente Electo de Colombia Abelardo de la Espriella Recibió sus credenciales del CNE. Se proyecta un alineamiento ideológico mucho más cercano a Washington a partir del 7 de agosto.

Aunque el cambio de Hillsman por Guevara responde a términos de rotación oficial del Departamento de Estado, le permite a los Estados Unidos entrar con una “cara nueva” y sin desgastes previos a negociar con el gabinete que escoja De la Espriella.

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