Un video difundido a través de las redes sociales encendió una nueva y aguda controversia política en Colombia. La protagonista del registro es Viviana Marín, secretaria política de la Juventud Comunista de Colombia (Juco), quien lanzó un vehemente llamado a la movilización masiva contra los sectores de la derecha. Sus declaraciones provocaron el rechazo inmediato de diversos dirigentes y sectores políticos del país, quienes cuestionaron la dureza de su discurso en momentos en que se reclama un ambiente de diálogo y una reducción de la polarización institucional.
La tensión local escaló rápidamente al plano internacional debido a la intervención de la influenciadora Paula Ospina. A través de su cuenta en la plataforma X, Ospina dirigió una solicitud formal al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y al subsecretario de Estado, Christopher Landau, para que se revise de manera detallada la visa estadounidense de la líder de la Juco.
Ospina argumentó que Marín promueve la desestabilización social, el rechazo al mandatario electo, Abelardo de la Espriella, y comete apología al terrorismo debido a su abierta admiración por el fallecido exjefe de las Farc, Alfonso Cano. Asimismo, la influenciadora tachó de “incoherencia ideológica” el hecho de que la dirigente promueva discursos radicales de izquierda mientras utiliza los beneficios de una visa para vacacionar en territorio norteamericano.
Las frases de la controversia dictadas por Viviana Marín: “La tarea es hacer invivible este país para Abelardo de la Espriella, decirle a la derecha que somos una plaga”. “Lo que se viene, camaradas, es calle, así que compren zapatos porque va a tocar gastar suela”.Lee También
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La denuncia digital captó la atención directa del subsecretario de Estado de EE. UU., Christopher Landau, ampliamente reconocido en las redes sociales bajo el pseudónimo de “el quita visas”. El alto funcionario estadounidense extendió su postura a través de una serie de pronunciamientos públicos en los que confirmó que el caso ya está bajo análisis de su sistema consular:
- Primer Pronunciamiento: Landau reaccionó inicialmente calificando el material audiovisual como “muy preocupante” y agradeció a la ciudadanía por compartir la información, acompañando su mensaje con una imagen alusiva a su apodo popular. En un segundo texto, el funcionario criticó que la dirigente no manifieste interés en la reconciliación ni en respetar la voz del pueblo expresada en las urnas. Señaló que el discurso constituye un llamado explícito a la violencia política motivado por el odio.
Landau fue enfático al declarar que las personas que promueven este tipo de conductas no son bienvenidas como huéspedes en los Estados Unidos, y aseguró que el asunto será investigado formalmente. En una última declaración, el subsecretario reiteró su alarma ante el llamado de Marín de “prender fuego a Colombia” por inconformidad con los resultados electorales, concluyendo de manera tajante: “No parece el tipo de persona a la que queremos dar la bienvenida a nuestro país. Voy a revisar el asunto”.
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