Un video difundido a través de las redes sociales encendió una nueva y aguda controversia política en Colombia. La protagonista del registro es Viviana Marín, secretaria política de la Juventud Comunista de Colombia (Juco), quien lanzó un vehemente llamado a la movilización masiva contra los sectores de la derecha. Sus declaraciones provocaron el rechazo inmediato de diversos dirigentes y sectores políticos del país, quienes cuestionaron la dureza de su discurso en momentos en que se reclama un ambiente de diálogo y una reducción de la polarización institucional.

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La tensión local escaló rápidamente al plano internacional debido a la intervención de la influenciadora Paula Ospina. A través de su cuenta en la plataforma X, Ospina dirigió una solicitud formal al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y al subsecretario de Estado, Christopher Landau, para que se revise de manera detallada la visa estadounidense de la líder de la Juco.

Ospina argumentó que Marín promueve la desestabilización social, el rechazo al mandatario electo, Abelardo de la Espriella, y comete apología al terrorismo debido a su abierta admiración por el fallecido exjefe de las Farc, Alfonso Cano. Asimismo, la influenciadora tachó de “incoherencia ideológica” el hecho de que la dirigente promueva discursos radicales de izquierda mientras utiliza los beneficios de una visa para vacacionar en territorio norteamericano.

La denuncia digital captó la atención directa del subsecretario de Estado de EE. UU., Christopher Landau, ampliamente reconocido en las redes sociales bajo el pseudónimo de “el quita visas”. El alto funcionario estadounidense extendió su postura a través de una serie de pronunciamientos públicos en los que confirmó que el caso ya está bajo análisis de su sistema consular: