La dimensión de la emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 con epicentro en San José del Palmar, Chocó, sigue aumentando en los reportes oficiales.

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(Vea también: Aumenta nuevamente la cifra de muertos en Colombia por terremoto: panorama es devastador)

El más reciente reporte situacional, con corte del 13 de agosto de 2026 a las 10:30 de la mañana, registra 273 personas fallecidas, 3.826 heridas y 97.515 personas afectadas en el país.

El balance también establece que 40.753 familias han resultado afectadas y que la emergencia ya alcanza a 14 departamentos y 414 municipios.

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Más de 88.000 viviendas tienen algún nivel de afectación por el terremoto

Uno de los datos que muestra la magnitud del desastre corresponde a las viviendas.

El reporte contabiliza 75.654 viviendas averiadas y otras 12.563 completamente destruidas. A esto se suman 172 edificios que colapsaron como consecuencia del movimiento telúrico.

La infraestructura pública y comunitaria también registra daños importantes. Hasta el momento aparecen 217 centros de salud, 2.206 centros educativos y 825 centros comunitarios afectados.

En materia de movilidad, hay 226 vías afectadas, 24 puentes vehiculares y ocho puentes peatonales con daños. También se reportan afectaciones en 71 acueductos y cinco aeropuertos.

El balance incluye además 348 personas rescatadas, una cifra que refleja las labores que continúan adelantando los organismos de emergencia en diferentes puntos.

Valle del Cauca y Risaralda concentran la mayoría de fallecidos

El reporte muestra una concentración importante de víctimas mortales en dos departamentos.

Valle del Cauca registra 148 fallecidos, mientras que Risaralda suma 104. En los otros departamentos con mayor afectación aparecen Chocó, con 13 muertos; Caldas, con seis, y Quindío, con uno.

La distribución evidencia que, aunque el epicentro estuvo ubicado en San José del Palmar, las consecuencias del terremoto se extendieron ampliamente por el occidente colombiano.

El balance también registra afectaciones a animales: 99 fueron rescatados y otros 242 aparecen como afectados.

Con este corte, la emergencia deja 97.515 personas afectadas, 273 fallecidos y miles de viviendas e instalaciones esenciales averiadas o destruidas, mientras continúan las labores de atención, rescate y evaluación de daños.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.