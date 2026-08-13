El terremoto que sacudió al occidente colombiano sigue dejando escenas de destrucción en Pereira, una de las ciudades más afectadas por el movimiento telúrico.

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Sin embargo, en medio de las labores de rescate también se conocieron hechos que provocan indignación: personas estarían aprovechándose del caos para ingresar a estructuras destruidas y llevarse objetos de valor.

De acuerdo con información publicada por El Tiempo, en uno de los edificios colapsados de la ciudad se presentó recientemente un caso de este tipo. Personas habrían subido hasta los escombros de un inmueble para buscar y llevarse pertenencias, pese a que en el lugar todavía se adelantan labores relacionadas con la emergencia.

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El hecho no sería el primero registrado en esa zona. Según el mismo medio, el miércoles un rescatista voluntario encontró objetos de valor entre los restos del edificio y alertó tanto a sus compañeros como a las autoridades para evitar que fueran sustraídos.

Entre los escombros también aparecen pertenencias de las víctimas

La situación es especialmente delicada porque los equipos que trabajan en los edificios destruidos también están encontrando documentos y pertenencias personales de quienes resultaron afectados por el terremoto.

Estos elementos están siendo recolectados para intentar garantizar que puedan regresar a sus propietarios o a los familiares de las víctimas. En paralelo, Medicina Legal avanza con la identificación de los fallecidos y con los procedimientos para entregar los cuerpos a sus seres queridos.

El edificio señalado por El Tiempo tenía en su primer piso una panadería que quedó completamente destruida. Entre los restos apenas permanecen algunos elementos de los productos que estaban a la venta. En los pisos superiores funcionaba un hotel tipo ‘pagadiario’.

Ahora, además de la emergencia humanitaria y las labores de búsqueda, la zona enfrenta el riesgo de que personas ajenas a los operativos ingresen a las estructuras afectadas para apropiarse de objetos que quedaron entre los escombros.

La situación ocurre mientras Pereira mantiene restricciones de movilidad y las autoridades concentran esfuerzos en atender a los damnificados, avanzar con las labores de rescate y recuperar los elementos que quedaron atrapados tras el terremoto.

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Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.