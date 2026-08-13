Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un sismo de magnitud 4,2 sacudió el departamento del Chocó en la mañana de este jueves 13 de agosto, según la información oficial difundida por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), una de las entidades más reconocidas en la vigilancia y estudio de la actividad sísmica en el país. El movimiento telúrico, detectado a las 9:42 a. m., tuvo su epicentro a 20 kilómetros de San José del Palmar, un municipio que se encuentra en el centro del territorio chocoano, y ocurrió a una profundidad de 95 kilómetros bajo la superficie terrestre.

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Los detalles específicos del evento, entregados en el boletín actualizado por el SGC, dan cuenta de que las coordenadas del epicentro fueron 4,86° de latitud y -76,41° de longitud. Estas referencias precisas ayudan a los especialistas a hacer seguimiento de los patrones sísmicos en la región y permiten a las autoridades evaluar posibles impactos sobre la población y la infraestructura local.

De acuerdo con el reporte oficial, los datos más relevantes de este sismo son: una magnitud de 4,2, una profundidad considerable de 95 kilómetros, y su ubicación geográfica específica en las proximidades de San José del Palmar, Chocó. Todos estos aspectos fueron verificados y comunicados por el Servicio Geológico Colombiano, que mantiene una vigilancia constante en diferentes zonas sísmicamente activas de Colombia. Es importante señalar que la magnitud hace referencia a la cantidad de energía liberada por el sismo y la profundidad implica la distancia a la que se originó el movimiento respecto a la superficie terrestre.

El SGC ha invitado a todas las personas que percibieron el sismo a reportar sus experiencias a través de la plataforma "Sismo Sentido", una herramienta que permite recopilar información sobre la manera en que fue sentido el temblor en diferentes lugares del país. La información recogida mediante esta iniciativa contribuye a mejorar los mecanismos de respuesta y a comprender mejor el alcance real de los eventos sísmicos, valor fundamental para optimizar la gestión del riesgo de desastres en Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde ocurrió el sismo de magnitud 4,2 reportado en Chocó?

El sismo de magnitud 4,2 reportado por el Servicio Geológico Colombiano tuvo lugar a 20 kilómetros de San José del Palmar, en el departamento del Chocó. El epicentro se localizó específicamente en las coordenadas 4,86° de latitud y -76,41° de longitud, ubicándose a una profundidad de 95 kilómetros.

¿Qué es la plataforma "Sismo Sentido" del Servicio Geológico Colombiano?

La plataforma "Sismo Sentido" es una herramienta digital que ofrece el Servicio Geológico Colombiano para que las personas informen si han sentido un sismo. Esta plataforma permite recopilar datos sobre la percepción del movimiento telúrico en distintas zonas, ayudando a comprender su alcance y a mejorar los sistemas de alerta y atención ante emergencias sísmicas en el país.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.