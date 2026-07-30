Un proceso judicial por presunto abuso intrafamiliar que enfrenta a Emily Moreno, hija del senador estadounidense de origen colombiano Bernie Moreno, con su exesposo, el congresista republicano Max Miller, trascendió el ámbito familiar y comenzó a tener repercusiones políticas en Estados Unidos.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Bernie Moreno afirma que presidente electo de Colombia respalda retorno de solicitantes de asilo colombiano en EE. UU.)

Según reveló El Tiempo, el caso provoca preocupación dentro del Partido Republicano y del entorno del presidente Donald Trump, ante el riesgo de que afecte la reelección de Miller en un distrito considerado estratégico para conservar la mayoría en la Cámara de Representantes.

Reportes del The New York Times indican que habría preocupación en sectores cercanos al presidente estadounidense por el impacto electoral que podrían tener las denuncias y el desgaste que enfrenta uno de los aliados del mandatario estadounidense, según recogió el rotativo colombiano.

Lee También

Emily Moreno denunció a su exesposo por presuntos episodios de violencia

La disputa comenzó después del divorcio de la pareja y derivó en un proceso por la custodia de la hija que tienen en común, además de varias acciones judiciales. En ese contexto, Emily Moreno denunció a Max Miller por presuntos actos de violencia física y psicológica durante su matrimonio.

Según los documentos judiciales, la mujer aseguró que el congresista protagonizó distintos episodios de agresión. Entre las acusaciones figuran señalamientos de que le habría arrojado agua hirviendo, la habría empujado contra una pared y, en otro momento, presuntamente la intimidó con un arma de fuego. También afirmó que su hija sufrió una lesión durante uno de los hechos denunciados. Hasta el momento, ninguna de estas acusaciones ha sido probada ante la justicia.

Max Miller niega las acusaciones y contraatacó en los tribunales

El representante republicano rechazó todos los señalamientos y sostiene que las denuncias carecen de fundamento. Además, emprendió acciones legales contra su exesposa, a quien acusa de formular denuncias falsas, acosarlo y buscar afectar su carrera política.

La defensa de Emily Moreno respondió que esa estrategia pretende desacreditar a su cliente y restarle credibilidad a las denuncias presentadas ante las autoridades. Mientras tanto, el proceso continúa en los tribunales, donde también se mantiene la disputa por la custodia de la menor.

Más allá del litigio familiar, el proceso comenzó a despertar inquietud entre dirigentes republicanos debido a la importancia política de Max Miller. Durante la primera administración de Trump, el congresista integró el círculo cercano del mandatario y posteriormente recibió su respaldo para llegar a la Cámara de Representantes.

De acuerdo con la reconstrucción de los citados medios, sondeos internos muestran una contienda electoral más reñida de lo previsto, lo que llevó a algunos estrategas del partido a evaluar si aún es posible reemplazar a Miller como candidato antes del cierre de inscripciones. El congresista, sin embargo, rechazó esa posibilidad y manifestó que confía en obtener la reelección.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.