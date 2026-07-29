Cuba atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años. A la histórica crisis económica que golpea a la isla se suma ahora un colapso del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), que mantiene a millones de personas enfrentando apagones prolongados, mientras aumenta la tensión geopolítica con Estados Unidos tras recientes pronunciamientos relacionados con operaciones militares en el Caribe.

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(Vea también: EE. UU. está evaluando acciones militares contra Cuba, según funcionarios estadounidenses)

La situación ha despertado preocupación tanto dentro como fuera del país, pues las dificultades para garantizar el suministro de energía coinciden con un ambiente de incertidumbre política y diplomática.

Apagones históricos: hasta el 74 % de Cuba podría quedarse sin electricidad

Las cifras divulgadas por la estatal Unión Eléctrica (UNE) reflejan la gravedad del panorama. Para las horas de mayor consumo, la demanda nacional alcanzaría los 3.200 megavatios (MW), mientras que la capacidad real de generación apenas llegaría a 850 MW.

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Esto dejaría un déficit cercano a 2.380 MW, equivalente a que el 74 % del territorio permanezca simultáneamente sin servicio eléctrico, una de las cifras más altas registradas por las autoridades cubanas.

El problema responde a varios factores:

Nueve de las 16 unidades termoeléctricas permanecen fuera de operación por averías o mantenimientos.

Más de un centenar de plantas de generación distribuida están detenidas por falta de combustible.

Varias centrales flotantes tampoco se encuentran operando.

Aunque los parques solares aportan energía durante el día, su capacidad resulta insuficiente para cubrir la demanda nocturna, lo que mantiene los extensos cortes de electricidad.

Las consecuencias ya se sienten en la vida diaria de los cubanos

El impacto va mucho más allá de quedarse sin luz. Los apagones afectan la conservación de alimentos y medicamentos, complican el suministro de agua potable por el funcionamiento de los sistemas de bombeo y provocan mayores dificultades para la actividad económica de la isla.

En varias zonas del país los habitantes reportan cortes que pueden extenderse durante gran parte del día, afectando hogares, comercios y servicios básicos.

⚡ Actualización del Sistema Electroenergético Nacional para el 29 de julio de 2026. Pronóstico de afectación:

Para el pico de la noche: 2380 MW Leer más: https://t.co/6hVsTmTfaj#UnidosXCuba #UniónEléctrica #UNE #NotaInformativa pic.twitter.com/dJiUSYZK41 — Unión Eléctrica de Cuba (@OSDE_UNE) July 29, 2026

La tensión con Estados Unidos vuelve a crecer en Cuba

En medio de la crisis energética también aumentó la atención sobre un mensaje difundido por la Embajada de Estados Unidos en Cuba, en el que se compartió una publicación del Comando Sur (SOUTHCOM) destacando que las fuerzas estadounidenses permanecen listas para cumplir distintas misiones en el Caribe.

El comunicado señala que los militares estadounidenses mantienen capacidad para responder tanto a operaciones humanitarias como a misiones relacionadas con la seguridad regional, un mensaje que provocó diversas interpretaciones sobre el momento que vive la región.

.@Southcom: Listos para cualquier misión:

Los infantes de marina de EE.UU. de la Fuerza de Combate Litoral 24 continúan siendo una fuerza versátil, coordinada y letal en el Caribe, proporcionando la flexibilidad esencial para pasar rápidamente de brindar asistencia humanitaria… — USA en Español (@USAenEspanol) July 29, 2026

Cuba denuncia bloqueo de miles de contenedores

Mientras tanto, el Gobierno cubano sostiene que la situación también se ha visto agravada por las restricciones comerciales.

Durante una intervención en la Asamblea Nacional, el viceprimer ministro y ministro de Comercio Exterior, Óscar Pérez-Oliva Fraga, aseguró que más de 7.000 contenedores con alimentos, medicamentos y repuestos destinados al sistema eléctrico permanecen bloqueados en distintos puertos del Caribe.

Según la posición oficial de La Habana, estas dificultades hacen aún más complejo recuperar la infraestructura energética. Entretanto, la población continúa afrontando una combinación de apagones prolongados, escasez y una creciente incertidumbre sobre la evolución de la crisis.

Estados Unidos impide que lleguen a #Cuba 🇨🇺 más de 7 mil contendores con mercancía lícitamente adquirida, entre ellos alimentos, medicamentos y piezas para mejorar el sistema eléctrico nacional. Lo denunció @polivaoscar , vice primer ministro de Cuba en la @AsambleaCuba pic.twitter.com/euuRZC4Rt7 — Cancillería de Cuba (@CubaMINREX) July 29, 2026

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