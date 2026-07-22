La creciente tensión en Medio Oriente llevó a la Embajada de Estados Unidos en Jordania a emitir una nueva alerta de seguridad para sus ciudadanos, en la que advirtió sobre los riesgos derivados de la situación regional y anunció cambios en el funcionamiento de algunos de sus servicios consulares.

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En el comunicado, fechado el 22 de julio, la representación diplomática aseguró que la seguridad de los ciudadanos estadounidenses continúa siendo la principal prioridad del presidente Donald Trump, del secretario de Estado Marco Rubio y del Departamento de Estado.

La embajada recordó que Irán ha atacado infraestructura civil y crítica en distintos puntos de Medio Oriente, incluyendo hoteles, aeropuertos, instalaciones diplomáticas y otros lugares considerados de uso civil, razón por la que insistió en mantener un alto nivel de precaución.

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El Gobierno estadounidense informó que, desde el 2 de marzo, la Embajada en Amán permanece bajo un esquema de salida ordenada para parte de su personal y que, debido a la persistente tensión regional, algunas citas relacionadas con servicios consulares serán reprogramadas.

Asimismo, pidió a los ciudadanos estadounidenses seguir de manera permanente la información emitida por las autoridades jordanas, especialmente las relacionadas con sirenas de emergencia y otras alertas de seguridad.

Entre las principales recomendaciones también figuran evitar manifestaciones y concentraciones masivas, alejarse de zonas con fuerte presencia policial, mantenerse informado a través de medios locales, seguir las instrucciones de las autoridades y extremar las precauciones en lugares asociados con Estados Unidos.

La tensión continúa en aumento

La nueva alerta se conoce mientras Estados Unidos mantiene una fuerte presencia militar en Medio Oriente y continúa desarrollando operaciones en la región en medio del aumento de las tensiones con Irán.

En ese contexto, Washington reiteró la importancia de que sus ciudadanos se inscriban en el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes (STEP), herramienta que permite recibir actualizaciones de seguridad y facilita el contacto con las autoridades diplomáticas en caso de una emergencia.

El pronunciamiento de la Embajada en Jordania se suma a otras medidas adoptadas por Estados Unidos durante las últimas semanas, reflejando la preocupación de Washington por la evolución del panorama de seguridad en una de las regiones más sensibles del mundo.

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