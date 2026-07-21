La administración del presidente Donald Trump solicitó al Departamento de Justicia de Estados Unidos reconocer la inmunidad de Delcy Rodríguez, quien fue reconocida por Washington como presidenta interina de Venezuela, dentro de una demanda civil presentada por ciudadanos estadounidenses relacionada con presuntas detenciones ocurridas en Caracas.

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La petición quedó consignada en una carta firmada por Reed Rubinstein, asesor jurídico del Gobierno estadounidense, con fecha del 11 de junio de 2026. En el documento se argumenta que Rodríguez goza de inmunidad como jefa de Estado desde el 5 de marzo de 2026, condición que, según la administración estadounidense, fue reconocida por el Departamento de Estado.

¿Por qué Estados Unidos pidió inmunidad para Delcy Rodríguez?

La solicitud busca que el Departamento de Justicia tenga en cuenta el estatus diplomático de Rodríguez dentro del proceso civil promovido por ciudadanos estadounidenses que alegan haber sido detenidos en Venezuela.

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El Gobierno de Trump sostiene que, al ser reconocida oficialmente como presidenta interina, la funcionaria cuenta con las protecciones que el derecho internacional otorga a los jefes de Estado frente a determinados procesos judiciales en territorio estadounidense.

La decisión no implica un pronunciamiento sobre el fondo de la demanda, sino que hace referencia al tratamiento jurídico que debería recibir Rodríguez debido al cargo que actualmente ejerce.

#EnDesarrollo El Gobierno de Donald Trump le pidió a su Departamento de Justicia garantizar la inmunidad a Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, en medio de la demanda civil que varios ciudadanos estadounidenses presentaron contra ella por los daños que, según… pic.twitter.com/7lNGs7GJsL — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) July 21, 2026

La medida hace parte de la nueva política hacia Venezuela

La solicitud se enmarca en la estrategia impulsada por la administración Trump tras la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026 y el posterior reconocimiento de Delcy Rodríguez como presidenta interina de Venezuela.

Desde entonces, Washington ha promovido un proceso de estabilización institucional y de restablecimiento de relaciones con el gobierno interino, en paralelo con distintas acciones diplomáticas y jurídicas relacionadas con la transición política en el vecino país.

El documento enviado al Departamento de Justicia constituye uno de los pasos más recientes dentro de esa política y refleja la posición oficial del Gobierno estadounidense sobre el reconocimiento de Rodríguez como máxima autoridad del Estado venezolano.

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