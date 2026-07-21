El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó una nueva actualización sobre las operaciones que desarrolla en Medio Oriente y aseguró que, hasta el 21 de julio de 2026, las fuerzas estadounidenses han desviado ocho buques comerciales y desactivado una embarcación como parte del bloqueo naval impuesto contra Irán.

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La operación fue reanudada el 14 de julio, después de una pausa registrada durante junio, y hace parte de la estrategia militar estadounidense para reforzar el control del tráfico marítimo en una de las zonas más sensibles para el comercio internacional.

Las cifras fueron divulgadas junto con un video en el que se observan operaciones de vigilancia y despliegue militar en el mar Arábigo. En las imágenes aparecen aviones de combate operando desde un portaaviones, helicópteros, buques de guerra y personal militar que participa en las maniobras.

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El objetivo del bloqueo naval de Estados Unidos

De acuerdo con la actualización entregada por CENTCOM, la operación busca supervisar y controlar el tránsito de embarcaciones con destino hacia puertos iraníes o procedentes de ese país.

Las acciones se concentran principalmente en el Golfo de Omán y el Estrecho de Ormuz, un corredor marítimo considerado estratégico porque por allí transita una parte importante del comercio mundial de petróleo y gas.

Desde el reinicio del bloqueo, el Comando Central ha publicado reportes periódicos sobre el avance de la operación, mostrando un incremento progresivo en el número de embarcaciones intervenidas.

Every operational success in the Middle East begins and ends with service members focused on their missions, including the U.S. blockade against Iran. As of July 21, U.S. forces have redirected 8 commercial vessels and disabled 1 to fully enforce the blockade. pic.twitter.com/e9020BcaCQ — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 21, 2026

Continúa la tensión en Medio Oriente

La actualización se conoce en medio de las persistentes tensiones entre Estados Unidos e Irán, que mantienen una fuerte presencia militar en la región.

Aunque CENTCOM presentó el balance más reciente de la operación, hasta el momento las autoridades estadounidenses no han informado sobre cambios en la estrategia militar ni sobre la duración prevista del bloqueo naval, que continúa con vigilancia permanente sobre las principales rutas marítimas cercanas a territorio iraní.

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