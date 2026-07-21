Un hecho inesperado y lamentable se registró en Argentina, donde un ciudadano perdió la vida mientras esperaba ser atendido en una sucursal bancaria. El caso ha causado conmoción, no solo por el lugar en el que ocurrió, sino por la circunstancia que desencadenó la emergencia.

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De acuerdo con La Nación, el episodio tuvo lugar en la ciudad de Posadas, en la provincia de Misiones, cuando un hombre acudió a un banco para hacer un trámite personal. La situación, que en principio parecía cotidiana, terminó convirtiéndose en una tragedia.

La víctima fue identificada como un hombre de 71 años que había llegado a una sucursal del Banco Macro con el objetivo de retirar una tarjeta de débito. Antes de ingresar al lugar, el ciudadano compró un chipá, un alimento tradicional en esa región, y comenzó a consumirlo mientras aguardaba su turno en la fila, explicó el mismo medio.

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El problema se presentó cuando, en medio de la espera, el hombre se atragantó con un trozo del alimento. De acuerdo con lo relatado por La Nación, el fragmento quedó alojado en sus vías respiratorias, lo que le provocó una dificultad inmediata para respirar y provocó momentos de angustia entre las personas que se encontraban en el lugar.

La emergencia movilizó rápidamente a empleados del banco, personal de seguridad y efectivos policiales que estaban en la zona. Los primeros en intervenir intentaron auxiliar al hombre aplicando la maniobra de Heimlich, una técnica de primeros auxilios que se utiliza en casos de asfixia por obstrucción. De hecho, lograron retirar el objeto que bloqueaba la tráquea; sin embargo, para ese momento la víctima ya había perdido el conocimiento.

Minutos después, llegó al sitio una ambulancia con personal médico que inició maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Pese a los esfuerzos hechos durante varios minutos, los profesionales no lograron revertir la situación y finalmente se confirmó el fallecimiento del hombre dentro de la sucursal bancaria, agregó el mismo diario.

Tras lo ocurrido, las autoridades intervinieron para esclarecer las circunstancias del hecho. Según precisó La Nación, un médico policial determinó que la causa de la muerte fue un “paro cardiorrespiratorio no traumático por obstrucción de las vías respiratorias por cuerpo extraño”, lo que confirmó que el deceso estuvo directamente relacionado con el episodio de atragantamiento.

Asimismo, las investigaciones incluyeron la recolección de testimonios de empleados y testigos, así como el análisis de las cámaras de seguridad del banco, con el fin de reconstruir con precisión lo sucedido. También se descartó que hubiera existido algún tipo de discusión o incidente previo dentro de la sucursal que pudiera haber influido en el desenlace.

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