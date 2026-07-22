La Fiscalía de Estados Unidos propuso que el juicio contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, comience en junio de 2027, de acuerdo con un documento presentado ante un tribunal federal de Nueva York.

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Esa petición marca un nuevo paso en el proceso penal que enfrenta el exmandatario venezolano por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y se dio horas antes de iniciar la audiencia contra el derrocado líder del régimen venezolano, la cual tendrá lugar este miércoles 22 de julio.

De acuerdo con NTN24, la propuesta fue presentada antes de una nueva audiencia del caso, en la que el juez federal Alvin Hellerstein deberá revisar el cronograma y definir las siguientes etapas del proceso. Tanto la Fiscalía como la defensa coincidieron en solicitar esa fecha para el inicio del juicio.

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El citado medio también indicó que Maduro y Cilia Flores permanecen recluidos en una prisión federal de Brooklyn desde enero de 2026 y se declararon no culpables de los cargos por presunta conspiración para cometer narcoterrorismo y tráfico de cocaína con destino a Estados Unidos.

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Abogados de Nicolás Maduro pedirán nulidad del proceso

Además, según explicó el noticiero, la defensa de Maduro presentará en septiembre una moción para pedir que el proceso sea desestimado, con el argumento de que el exmandatario goza de inmunidad soberana y de que la justicia estadounidense carecería de jurisdicción para juzgarlo. Después de la entrega del material clasificado por parte de la Fiscalía, los abogados contarán con un nuevo plazo para radicar otros recursos.

La decisión definitiva sobre la fecha del juicio dependerá del juez Alvin Hellerstein, quien evaluará la propuesta presentada por ambas partes durante la audiencia. Si el cronograma recibe aprobación, el proceso avanzará con varias etapas preparatorias antes del eventual inicio del juicio en junio de 2027.

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