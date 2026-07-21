El futuro de la inteligencia artificial volvió a estar en el centro del debate luego de que Elon Musk compartiera una de sus predicciones más ambiciosas sobre lo que podría ocurrir antes de terminar esta década. En una entrevista con Forbes, el empresario planteó un panorama en el que la tecnología transformaría de manera acelerada la economía, el trabajo y la vida cotidiana.

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De acuerdo con el magnate, el avance de la inteligencia artificial será tan rápido que, para 2031, su capacidad superará la inteligencia humana combinada. La afirmación se suma a otras declaraciones que ha hecho en los últimos años sobre el ritmo con el que evolucionan estos sistemas y el impacto que tendrían en distintos sectores.

Según el billonario sudafricano en conversación con Forbes, “en cinco años, para 2031, creo que la IA va a reemplazar a toda la inteligencia humana combinada”. Para Musk, ese escenario marcaría un antes y un después en la historia tecnológica, pues abriría la puerta a cambios de gran magnitud en la forma en que trabajan las empresas y las personas.

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Otro de los puntos que llamó la atención de sus declaraciones tiene que ver con los robots humanoides. El dueño de ‘X’ aseguró que, en ese mismo plazo, podría haber al menos 100 millones de estas máquinas en funcionamiento alrededor del mundo, aunque no descartó que la cifra alcance los mil millones si el desarrollo tecnológico mantiene el ritmo actual.

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Las proyecciones del empresario también abarcan la economía global. En la entrevista con Forbes, el billonario sostuvo que el tamaño de la economía podría duplicarse en un periodo de entre cinco y siete años. A su juicio, esto ocurriría gracias a un ciclo de crecimiento impulsado por la inteligencia artificial y la automatización, que elevarían la productividad a niveles nunca vistos.

Musk explicó que esa transformación permitiría que la producción económica aumente con gran rapidez, ya que la IA y los robots asumirían una cantidad cada vez mayor de tareas. Desde su perspectiva, este fenómeno modificaría la manera en que funcionan numerosas industrias y aceleraría la innovación en diferentes campos.

No obstante, las predicciones del empresario también alimentan el debate sobre los desafíos que acompañan estas tecnologías. Expertos han advertido que una expansión acelerada de la inteligencia artificial plantea preguntas sobre el futuro del empleo, la regulación, la seguridad y el papel que tendrán las personas en un entorno cada vez más automatizado.

Pese a esas inquietudes, Elon Musk insistió durante la entrevista con Forbes en que el mundo está cerca de experimentar una transformación de enormes proporciones. Incluso, concluyó que, con algunos años de margen, la humanidad presenciará “cambios gigantes”, una frase con la que resumió la magnitud de los efectos que, en su opinión, traerá la inteligencia artificial antes del inicio de la próxima década.

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