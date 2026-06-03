El candidato presidencial Abelardo de la Espriella aseguró que uno de sus objetivos, en caso de llegar a la Presidencia, será impulsar una estrategia de conectividad rural de gran escala con apoyo de la tecnología desarrollada por Elon Musk.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Iglesia Católica les jaló las orejas a Cepeda y a De la Espriella: “Desarmemos las palabras”)

A través de su cuenta de X, el aspirante afirmó que pretende establecer una alianza con la compañía espacial de Musk para ampliar el acceso a internet en las zonas más apartadas del país.

Este es su post:

Lee También

Seré el Presidente de Colombia con la ayuda de Dios y el Pueblo el próximo 21 de junio; en mi plan de gobierno he planteado establecer la asociación de internet rural más grande del mundo con @SpaceX. @elonmusk ha sido líder mundial combatiendo la pobreza conectando a la gente… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 3, 2026

De la Espriella habló de una asociación con SpaceX

En su publicación, De la Espriella aseguró que su plan de gobierno contempla la creación de una gran red de conectividad rural.

“Seré el presidente de Colombia con la ayuda de Dios y el pueblo el próximo 21 de junio; en mi plan de gobierno he planteado establecer la asociación de internet rural más grande del mundo con SpaceX”, escribió.

Según explicó, la iniciativa buscaría cerrar brechas tecnológicas y facilitar el acceso a internet en regiones donde actualmente la cobertura es limitada.

De la Espriella quiere invitar a Musk a conocer Colombia

El candidato también destacó el papel que ha tenido Musk en proyectos de conectividad global mediante el sistema de internet satelital Starlink, desarrollado por SpaceX.

“Le plantearé a Elon Musk una alianza de conectividad y que conozca a Colombia y lo que puede ofrecer para el desarrollo de su revolución tecnológica”, manifestó.

De la Espriella sostuvo que la conectividad es una herramienta clave para combatir la pobreza y consideró que el acceso a internet debe convertirse en una prioridad para el desarrollo económico y social del país.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: