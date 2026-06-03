En una entrevista concedida a Vanguardia en febrero de 2025, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras planteó un escenario complicado para quien llegara a la Casa de Nariño después del gobierno de Gustavo Petro.

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Durante la conversación, el exfuncionario aseguró que el país podría atravesar una etapa de alta tensión política si los sectores que actualmente están en el poder salen derrotados en las urnas.

Según dijo, quien asumiera la presidencia tendría que prepararse para enfrentar presiones y movilizaciones que podrían afectar la gobernabilidad.

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Uno de los apartes más llamativos de la entrevista fue cuando Vargas Lleras se refirió a lo que, según él, podría ocurrir tras el cambio de gobierno.

“Van a parar al país y pretenderán tumbar al próximo presidente”, afirmó.

El exvicepresidente sostuvo además que el nuevo mandatario podría enfrentar estructuras políticas y sociales más organizadas que las que actuaron durante el gobierno de Iván Duque.

“Lograron casi tumbar a Duque y ahora nos vamos a enfrentar con unas estructuras más organizadas”, agregó.

Esta es la entrevista:

Vargas Lleras habló del riesgo de una guerra civil

La declaración más fuerte llegó cuando explicó cuál debería ser la posición del próximo presidente frente a ese eventual escenario.

Vargas Lleras afirmó que el mandatario que asuma el poder tendría que advertir desde el inicio de su administración sobre las consecuencias de una eventual paralización del país.

“Muy duro… notificarle al señor Petro el 7 de agosto que si para el país inicia una guerra civil, de la cual él será el único responsable”, manifestó.

Declaraciones resurgen en plena campaña de segunda vuelta

Las palabras del fallecido exvicepresidente fueron pronunciadas varios meses antes de la actual campaña presidencial, pero han vuelto a circular en redes sociales y espacios políticos en medio de las tensiones que rodean la segunda vuelta.

Las declaraciones aparecen en un momento marcado por denuncias de fraude, señalamientos cruzados entre campañas, llamados a la movilización ciudadana y advertencias sobre la estabilidad institucional después de las elecciones del próximo 21 de junio.

Petro apoyará la campaña de Iván Cepeda

El presidente Gustavo Petro dio a conocer que se pondrá "al frente" de la campaña de Iván Cepeda, luego de que este quedara en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El mensaje del mandatario llama la atención porque es la primera vez que un presidente anuncia abiertamente que participará en política, infringiendo la Constitución.