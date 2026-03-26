La nueva comparecencia de Nicolás Maduro en un tribunal de Nueva York estuvo rodeada de manifestaciones en su favor, con personas que se concentraron a las afueras de la sede judicial para exigir su liberación.

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(Vea también: Maduro comparece ante tribunal en EE. UU.; Trump afirma que será juzgado por “una fracción” de sus presuntos delitos)

Desde temprano, simpatizantes del exmandatario venezolano llegaron al lugar con pancartas y mensajes como “Liberen a Maduro”, además de críticas a la política de Estados Unidos.

Las protestas se dieron mientras Maduro comparecía por segunda vez ante la justicia estadounidense, en medio del proceso que enfrenta tras su captura en enero en una operación militar en Caracas.

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En el sitio también hubo presencia de personas con posturas contrarias, lo que provocó momentos de tensión durante la jornada. En un punto se registró un altercado entre manifestantes, lo que obligó a la intervención de la policía, que terminó escoltando a un hombre fuera del lugar.

Qué se sabe de Nicolás Maduro

El exmandatario, de 63 años, permanece detenido junto a su esposa, Cilia Flores, de 69, en una cárcel de Brooklyn desde hace casi tres meses. Desde su captura, solo había salido el 5 de enero para su primera audiencia, en la que se declaró “prisionero de guerra” y “no culpable” de los cargos en su contra.

Maduro enfrenta cargos por conspiración relacionada con narcoterrorismo, importación de cocaína, posesión de armas y conspiración para su tenencia.

Sobre el caso, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el exmandatario ha sido acusado solo por “una fracción” de los hechos y que podrían presentarse otros cargos más adelante.

Se espera que en esta nueva audiencia Maduro insista en que se desestime el proceso, en medio de una discusión legal sobre quién asumiría el pago de su defensa.

Quién está defendiendo a Nicolás Maduro

El gobierno de Venezuela intenta cubrir esos gastos, pero debido a sanciones estadounidenses, su abogado, Barry Pollack, requiere una autorización especial para recibir esos recursos.

Según ha planteado la defensa, esa condición vulneraría el derecho del acusado a elegir su representación legal, por lo que solicita que el caso sea anulado por razones procesales.

El proceso se desarrolla ante el juez Alvin Hellerstein, en una jornada que contó con refuerzo de seguridad en los alrededores del tribunal. Las manifestaciones, tanto a favor como en contra, coincidieron con el avance del caso, que sigue en desarrollo en la justicia estadounidense.

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