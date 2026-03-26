La defensa legal de Nicolás Maduro en Estados Unidos ha entrado en un terreno crítico debido a la falta de fondos y las restricciones financieras.

Sigue a PULZO en Discover

Según estimaciones del abogado penalista Richard Díaz, dadas a conocer en el programa ‘Esto es América’, el costo de la representación legal del exmandatario podría ascender hasta los 100’000.000 de dólares.

El experto Richard Díaz señala que Maduro enfrenta un panorama complejo para costear su defensa. Por un lado, el exdirigente declaró previamente percibir ingresos bajos, lo que le impediría pagar los honorarios de su propio bolsillo. Por otro lado, la utilización de fondos públicos de Venezuela es cuestionada bajo el argumento de que no se le reconoce como una autoridad legítima para tales fines.

Aunque el gobierno de Venezuela ha intentado cubrir los gastos, las sanciones impuestas por la administración estadounidense bloquean cualquier transacción directa. El abogado principal de Maduro, Barry Pollack, ha manifestado que requiere una licencia especial del Departamento del Tesoro para recibir los pagos, permiso que hasta el momento ha generado disputas legales.

Ante el tribunal, Pollack argumentó que la exigencia de dicha autorización vulnera el derecho constitucional de Maduro a elegir su representación legal. Por esta razón, la defensa ha solicitado que el proceso sea desestimado por fallas procesales.

(Vea también: Apareció carta de Maduro desde prisión en EE. UU.: habló del Día de la Mujer y mencionó a Chávez)

Para la audiencia de este jueves 26 de marzo, programada a las 11:00 a. m., se prevé un refuerzo de seguridad en las inmediaciones del juzgado. Se espera que Maduro presione por la anulación de los cargos mientras persiste la incertidumbre sobre quién asumirá finalmente los millonarios honorarios de su equipo jurídico.

¿Cuánto cobra Barry J. Pollack, abogado de Nicolás Maduro?

La defensa jurídica de Nicolás Maduro en Estados Unidos ha quedado en manos de Barry J. Pollack, un experimentado abogado penalista con más de 30 años de trayectoria en causas federales de alta complejidad. Pollack, socio del prestigioso bufete Harris, St. Laurent & Wechsler LLP, es reconocido globalmente por haber liderado la estrategia legal que permitió la liberación de Julian Assange, fundador de WikiLeaks, en 2024.

Según reportes del diario Versión Final, los honorarios de Pollack y su equipo de expertos para este caso oscilarían entre los 500.000 y el 1’000.000 de dólares (1.850’864.136 y 3.702’101.281 de pesos). Esta cifra responde a la magnitud de los cargos de narcoterrorismo que enfrenta el mandatario en la Corte del Distrito Sur de Nueva York y a la especialización del bufete en seguridad nacional y delitos financieros.

Pollack no es ajeno a los casos mediáticos; además de Assange, ha representado a exejecutivos de Enron y figuras vinculadas a escándalos financieros internacionales. Con oficinas en Washington D.C. y Nueva York, su firma se posiciona como una de las más costosas y efectivas en el sistema judicial estadounidense, enfocándose ahora en cuestionar la legalidad de la captura de Maduro y su inmunidad soberana.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.