El Gobierno de Estados Unidos formalizó el programa que permite exigir fianzas económicas a determinados solicitantes de visas de turismo y negocios (B1/B2). Con la publicación de la regla final por parte del Departamento de Estado, la medida deja de ser temporal y pasa a formar parte del esquema permanente de evaluación consular.

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La decisión no significa que todos los viajeros deban pagar una garantía para obtener la visa. La exigencia dependerá de la evaluación del funcionario consular y aplicará a ciudadanos de países que registren altas tasas de permanencia irregular o presenten deficiencias en el intercambio de información con las autoridades estadounidenses.

¿Cómo funcionará la fianza para la visa estadounidense?

La nueva regla mantiene un sistema de evaluación individual. Si el funcionario consular considera que el caso reúne las condiciones establecidas, podrá exigir una fianza antes de emitir la visa. Los montos previstos son de USD 10.000, USD 15.000 o USD 20.000, dependiendo de la valoración adelantada durante el proceso.

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El Departamento de Estado aclaró que el pago de la garantía no asegura que la visa sea aprobada. Se trata de un requisito adicional que puede imponerse antes de la expedición del documento.

¿Quiénes podrían verse afectados con el tema de la visa?

La medida está dirigida a solicitantes provenientes de países que presentan altos índices de permanencia más allá del tiempo autorizado en Estados Unidos o que tienen dificultades para compartir información relacionada con identidad y documentación.

Entre los países mencionados se encuentran Cuba, Nicaragua y Venezuela, además de varias naciones de África y Asia. La norma no establece que todos los ciudadanos de esos países deban pagar automáticamente la fianza, sino que deja esa decisión en manos de los consulados estadounidenses tras evaluar cada solicitud.

¿Cuándo se devuelve el dinero?

El depósito será reembolsado únicamente si el titular cumple con todas las condiciones migratorias establecidas por Estados Unidos. Esto incluye abandonar el país dentro del plazo autorizado o no utilizar la visa antes de que expire.

Además, quienes viajen bajo este esquema deberán ingresar y salir exclusivamente por aeropuertos comerciales habilitados para controles migratorios, sin utilizar pasos terrestres o marítimos.

¿Podría afectar a los colombianos?

Con la información divulgada por el Departamento de Estado, Colombia no aparece entre los países señalados para la aplicación de este programa. Sin embargo, la decisión evidencia un endurecimiento de los controles migratorios para determinados perfiles de viajeros y deja abierta la posibilidad de que los consulados exijan garantías económicas en los casos que la norma contempla.

Organizaciones que trabajan en temas migratorios han advertido que el alto valor de estas fianzas podría convertirse en una barrera de acceso para muchos solicitantes y, según algunos analistas, incentivar que parte de la migración opte por rutas irregulares en lugar de los canales legales.

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