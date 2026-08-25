Un tenso enfrentamiento entre un empresario colombiano y uno de los agentes más visibles de las operaciones migratorias en Estados Unidos quedó registrado en Charlotte, Carolina del Norte. Manolo Betancur, propietario de Manolo’s Bakery, se encontró con Gregory Bovino, excomandante de la Patrulla Fronteriza, y terminó diciéndole que no era bienvenido en su negocio ni en la ciudad.

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El episodio ocurrió el domingo 23 de agosto, cuando Bovino llegó al centro comercial donde funciona la panadería. Según Betancur, el exfuncionario comenzó a grabar en el estacionamiento, por lo que decidió acercarse y registrar también el encuentro.

“Cuando me vio, le dije: ‘¿Qué haces acá?’. Y me dijo: ‘Yo puedo estar donde yo quiera’”, relató el empresario en entrevista con N+ Univision.

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De acuerdo con su versión, Betancur le respondió: “No eres bienvenido en la propiedad ni en la ciudad”. El intercambio se prolongó durante cerca de 40 minutos y estuvo marcado por las diferencias entre ambos sobre las políticas migratorias en Estados Unidos.

Betancur aseguró que Bovino lo llamó “el héroe de los ilegales” y lo acusó de esconder inmigrantes. El empresario, por su parte, cuestionó las actuaciones migratorias que han afectado a la comunidad hispana de Charlotte.

“Fue un debate, dos polos defendiendo el argumento”, resumió.

Bovino había llegado a Charlotte para grabar un episodio del pódcast Border Hawk News y recorrer algunos lugares relacionados con la Operación Charlotte’s Web, el operativo migratorio realizado en noviembre de 2025 y que terminó con más de 400 personas detenidas.

El excomandante defendió aquella operación y aseguró que su intención era mostrar una zona donde, según él, existen negocios que “potencialmente contratan y dependen de inmigrantes ilegales”.

Sin embargo, la visita volvió a poner sobre la mesa las consecuencias que, según Betancur, dejaron aquellas operaciones. El dueño de Manolo’s Bakery aseguró que el cierre de su establecimiento durante Charlotte’s Web le representó pérdidas de entre 54.000 y 64.000 dólares y afirmó que actualmente acumula una deuda cercana a los 100.000 dólares.

“Me pregunto cómo sobrevivo cada día”, dijo.

Bovino, quien también estuvo al frente de operaciones migratorias en otras ciudades y posteriormente se retiró de la Patrulla Fronteriza, entregó una versión diferente del encuentro. Aseguró que fue Betancur quien se acercó a su vehículo y comenzó a grabarlo. También sostuvo que le ofreció tomarse una fotografía juntos, pero que el empresario se negó.

El exfuncionario negó, además, haber intentado entrar a la panadería y afirmó que Betancur cambió su explicación sobre el cierre del establecimiento.

EXCLUSIVE: Retired Border Patrol Commander Never Attempted to Enter Charlotte Bakery Owned by Colombian Activist A North Carolina bakery owner who confronted retired U.S. Border Patrol Commander Gregory Bovino this weekend claims he ‘denied entry’ to the former official. On… pic.twitter.com/rJgy36ucGI — Border Hawk (@BorderHawkNews) August 24, 2026

Más allá de las versiones encontradas, el episodio volvió a convertir a Manolo’s Bakery en uno de los escenarios del debate migratorio de Charlotte. Betancur, quien nació en Colombia y lleva más de 15 años al frente del negocio, aseguró que su preocupación va más allá de las pérdidas económicas.

“La presencia del ICE está destruyendo nuestra sociedad. Nuestros hijos viven con miedo”, afirmó.

Al día siguiente del enfrentamiento, el empresario acudió al Ayuntamiento de Charlotte para pedir apoyo a las familias inmigrantes y reclamar que las autoridades visiten los barrios afectados por el temor a las operaciones migratorias.

Mientras tanto, Bovino mantiene su defensa de las políticas de control migratorio y advirtió sobre nuevas operaciones. “Hay que estar preocupado. Sin duda, deberían estar preocupados”, manifestó.

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