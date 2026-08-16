Por: Caracol TV

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Darren Zhou, un exanalista de Goldman Sachs, habría utilizado ChatGPT para expresar amenazas contra su expareja y describir un supuesto plan de asesinato. OpenAI alertó al FBI y la información terminó en manos de las autoridades.

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Un caso ocurrido en Florida puso nuevamente sobre la mesa el debate sobre el uso de la inteligencia artificial y los mecanismos de seguridad de estas plataformas. Darren Zhou, un exanalista de Goldman Sachs, fue detenido después de que expresara a través de ChatGPT que tenía intención de atacar y asesinar a su expareja.

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Según los documentos judiciales citados en los reportes sobre el caso, las conversaciones generaron una alerta de seguridad que fue remitida por OpenAI al FBI. Posteriormente, la información llegó a las autoridades del condado de Palm Beach, donde se inició la investigación.

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Zhou terminó declarándose culpable de varios cargos relacionados con amenazas y acoso. De acuerdo con información publicada sobre la resolución del caso, recibió ocho años de libertad condicional, además de restricciones como una orden de alejamiento, monitoreo electrónico durante los primeros dos años y prohibición de poseer armas.

El caso comenzó a tomar relevancia por el contenido de las conversaciones que Zhou sostuvo con la herramienta de inteligencia artificial. De acuerdo con los documentos citados por las autoridades, el hombre habría escrito repetidamente que quería atacar a su expareja. Entre las expresiones incluidas en la investigación aparecen amenazas de asesinarla, abusarla y acabar también con la vida de integrantes de su familia.

Los investigadores consideraron que las conversaciones no correspondían simplemente a expresiones aisladas de enojo, sino que mostraban una progresión hacia un supuesto plan de violencia. En una de las conversaciones, según los reportes, Zhou habría descrito incluso un escenario de asesinato seguido de suicidio.

Las autoridades también señalaron que el hombre habría hablado con ChatGPT sobre el seguimiento de los horarios y lugares frecuentados por su expareja, con el propósito de identificar dónde podría encontrarla.

Otro de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue que Zhou habría asegurado en las conversaciones que había adquirido diferentes armas y elementos que podrían ser utilizados durante un ataque.

Entre ellos mencionó un rifle estilo AR-15, una pistola Glock y una escopeta calibre 12, además de guantes de látex. La información quedó registrada en las conversaciones que posteriormente fueron revisadas por las autoridades. Sin embargo, la defensa sostuvo que Zhou no era propietario de las armas mencionadas, según lo recogido en los reportes sobre el proceso.

Uno de los aspectos centrales del caso es precisamente la manera en que las autoridades conocieron las amenazas. Según la declaración juramentada citada en la investigación, OpenAI envió una alerta de emergencia al FBI después de detectar las declaraciones realizadas por el usuario.

La información posteriormente fue entregada a investigadores del condado de Palm Beach, quienes revisaron las conversaciones y adelantaron las diligencias correspondientes.

La investigación permitió establecer además que el hombre habría mantenido una conducta de acoso hacia su expareja después de que ella decidiera terminar la relación.

La mujer, según los reportes, habría bloqueado diferentes números y cuentas desde los cuales Zhou intentaba comunicarse con ella. También habría conservado capturas de algunos de los mensajes amenazantes.

Zhou fue arrestado en mayo y posteriormente enfrentó cargos relacionados con acoso agravado, amenazas escritas de muerte y uso ilegal de un teléfono celular.

El 13 de agosto se declaró culpable de los cargos como parte de un acuerdo con la Fiscalía. La resolución evitó que recibiera una condena de prisión y también permitió que no quedara formalmente condenado por un delito grave, aunque deberá cumplir ocho años de libertad condicional.

Durante ese periodo tendrá que cumplir diferentes condiciones, entre ellas someterse a una evaluación de salud mental, participar en un programa de intervención para agresores, mantenerse alejado de las armas, las drogas y el alcohol y no establecer contacto con su expareja.

También deberá utilizar un dispositivo de monitoreo electrónico durante los primeros dos años.

El episodio ocurre en medio de un debate cada vez mayor sobre qué deben hacer las plataformas de inteligencia artificial cuando detectan conversaciones relacionadas con posibles actos de violencia.

El caso resulta particularmente llamativo porque la información que terminó llegando a las autoridades no surgió inicialmente de una denuncia de la víctima, sino de una alerta generada a partir de las conversaciones del usuario con la herramienta.

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Al mismo tiempo, el episodio se desarrolla en un contexto de creciente escrutinio sobre las compañías de inteligencia artificial en Estados Unidos y sobre las medidas que implementan para prevenir usos peligrosos de sus productos.

El caso de Zhou deja así una discusión abierta: cómo equilibrar la privacidad de las conversaciones con la necesidad de intervenir cuando una plataforma detecta señales que podrían representar un riesgo real para otra persona.

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