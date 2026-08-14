Una teoría conspirativa que comenzó a circular en redes sociales durante los últimos días y apunta a que la ‘influencer’ y empresaria conservadora Jayme Leagh Franklin tenía un botón o dispositivo oculto en el estómago para “despertar” al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando este parecía quedarse dormido en público.

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Franklin, fundadora de la marca de estilo de vida ‘The Conservateur’ y exfuncionaria de la Casa Blanca, rechazó de plano las especulaciones y ofreció una explicación mucho más sencilla.

El origen del episodio se remonta al lunes 10 de agosto. Ese día, Trump firmó en el Despacho Oval una orden ejecutiva orientada a revisar las recomendaciones federales sobre vacunas infantiles, con el objetivo de dar mayor peso a la elección de los padres y alinear las guías con evidencia científica y prácticas de otros países.

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Franklin se encontraba de pie detrás del presidente durante el acto, junto a otras personas, entre ellas el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr.

En los videos del evento se observó a Franklin asentir repetidamente con la cabeza y llevarse con frecuencia la mano al estómago. Al mismo tiempo, en varios momentos Trump apareció con los ojos cerrados, una imagen que ha causado en otras ocasiones especulaciones sobre si el mandatario de 80 años se queda dormido durante actos oficiales.

Acá, el videeo en cuestión:

Claims she has a button fitted on her belly, and when she gets the nod that he’s asleep she moves her hand and presses a button that wakes him. They’re calling her The Zapper. No idea if it’s true but it *appears* to line up. pic.twitter.com/hgx4x6iQp6 — Tim Brannigan (@tim_brannigan) August 11, 2026

Un post que alcanzó decenas de millones de visualizaciones mencionó: “Afirman que tiene un botón instalado en el vientre y que, cuando le hacen una seña de que él está dormido, mueve la mano y presiona un botón que lo despierta. La llaman ‘The Zapper’. No sé si es cierto, pero parece coincidir”.

La especulación se extendió con comentarios que sugerían que Franklin portaba un dispositivo oculto bajo la ropa capaz de enviar una descarga o señal para mantener alerta al presidente.

No existía ninguna prueba de tal aparato ni de que ella tuviera algún rol asignado para “despertar” a Trump. Se trataba de una interpretación conspirativa construida a partir de un fragmento de video y de la coincidencia temporal entre el movimiento de su mano y el momento en que Trump abría los ojos o se incorporaba.

¿Qué dijo la mujer sobre supuestamente despertar a Trump?

Este miércoles, Franklin respondió directamente en X a uno de los posts más difundidos. Escribió: “I’m just pregnant you weirdos” (“Solo estoy embarazada, raros”), acompañado de emojis de risa y llanto.

I’m just pregnant you weirdos 😂😭 https://t.co/NG3tYyJmXy — Jayme Leagh Franklin (@jaymefranklin16) August 12, 2026

Con esa frase desmintió tanto la teoría del botón como cualquier especulación más elaborada sobre funciones secretas.

Franklin había asistido al acto en representación de padres conservadores que defienden la libertad de decisión en materia de vacunas infantiles y cuestionan el esquema actual de recomendaciones.

La Casa Blanca y el entorno del presidente han negado en reiteradas ocasiones que Trump se duerma en actos públicos. En el pasado, cuando han circulado imágenes similares, han argumentado que el mandatario cierra los ojos por aburrimiento, para relajarse o porque está mirando hacia abajo.

En este caso concreto, Franklin también sostuvo que, desde su perspectiva, Trump “estaba mirando hacia abajo” y no dormido.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.