El arranque de la nueva administración presidencial en el país comenzó con movimientos de alto calibre en el escenario internacional. La oficina de prensa de la Presidencia confirmó que el mandatario Abelardo De La Espriella recibió con “profunda satisfacción” el anuncio de un millonario paquete de cooperación por parte de Estados Unidos, valorado en 1.000 millones de dólares destinados a blindar la seguridad y la economía nacional.

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El anuncio, revelado originalmente por el gobierno estadounidense en el marco de la posesión presidencial —a la que asistió una delegación encabezada por el fiscal general interino, Todd Blanche—, contempla una ofensiva directa contra las estructuras criminales y el narcotráfico. Entre las líneas clave del acuerdo destacan el respaldo para la incorporación de Colombia al denominado ‘Escudo de las Américas’, la modernización tecnológica de la Fuerza Pública y la ampliación de operaciones de erradicación e interceptación de cocaína, además de duros golpes financieros a través de la congelación de activos de las mafias.

Asimismo, el plan abarca frentes sociales y de protección territorial, priorizando la recuperación de zonas asediadas por grupos armados ilegales, la salvaguarda de menores frente al reclutamiento forzoso y una mayor interoperabilidad táctica entre ambas naciones contra el terrorismo transnacional.

Por su parte, el congresista estadounidense Mario Díaz-Balart celebró la decisión asegurando que el histórico respaldo refleja la solidez de la alianza bilateral y el compromiso con la seguridad regional de la mano del secretario de Estado y la administración de Donald Trump.

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A la pata del componente militar y de orden público, el acuerdo prevé un ambicioso capítulo económico enfocado en un diálogo bilateral para la prosperidad. Este contempla desde la estabilización de los mercados y la inversión en minerales críticos hasta el fortalecimiento de pequeñas y medianas empresas, la modernización de infraestructuras portuarias y digitales, y la cooperación en materia de energía nuclear civil con fines pacíficos.

Desde el Ejecutivo se destacó que este espaldarazo confirma que el país recuperó su sitio como aliado estratégico global, aunque se precisó que los recursos económicos se encuentran a la espera de surtir los trámites correspondientes con el Congreso estadounidense para su ejecución definitiva.

Posesión de Abelardo de la Espriella

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