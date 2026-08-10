Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El Terminal de Transportes de Pereira ahora cuenta con un punto de atención permanente de la Superintendencia de Transporte, dirigido a fortalecer la comunicación directa entre los ciudadanos y la entidad. Según información de El Diario, este espacio busca ofrecer orientación a los usuarios, recibir de primera mano peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y reconocimientos, además de reforzar las acciones de inspección, vigilancia y control del transporte público en la región.

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Alfredo Piñeres, superintendente de Transporte, destacó que se trata del primer punto de atención de la Superintendencia en el Eje Cafetero, tras experiencias previas en Popayán y Santa Marta. El funcionario resaltó que el Terminal de Pereira representa un nodo fundamental por su carácter intermodal y su conexión con el sistema de cable, lo que hace indispensable la presencia de canales directos de atención para los viajeros y empresas transportadoras.

Piñeres hizo énfasis en que una de las principales preocupaciones actuales es el transporte ilegal, fenómeno que afecta la movilidad y la seguridad. El superintendente expuso que, junto con autoridades territoriales, se mantienen operativos contra prácticas como el mototaxismo y otros servicios no autorizados. Según sus declaraciones, el riesgo más grave radica en la vulnerabilidad de los pasajeros, debido a condiciones mecánicas irregulares de los vehículos y la ausencia de garantías mínimas de protección para quienes recurren a estos medios informales.

Por su parte, Héctor Fabio Artunduaga Mejía, gerente del Terminal de Transportes de Pereira, subrayó que la presencia permanente de la Superintendencia fortalece los procesos internos y respalda el mejoramiento continuo. Artunduaga detalló que en el último año el Terminal movilizó cerca de seis millones de personas y actualmente atiende entre 14.000 y 15.000 viajeros diariamente, en aproximadamente 1.700 a 1.800 despachos de buses. El directivo insistió en la necesidad de recurrir exclusivamente al transporte legal, como mecanismo fundamental para garantizar la integridad de los pasajeros y la calidad del servicio.

La directora ejecutiva de la Corporación de Terminales de Colombia (Coterco), Karen Margarita González, enfatizó que las terminales han reforzado su trabajo conjunto con la Superintendencia de Transporte y las autoridades, con el fin de asegurar trazados seguros, eficientes y de calidad. Sin embargo, advirtió que los cierres viales y la proliferación del transporte ilegal siguen teniendo un impacto negativo en el sector, razón por la cual resaltó la importancia de mantener estrategias articuladas en defensa del usuario.

La apertura de este nuevo punto en el Terminal de Pereira representa así una apuesta por el acercamiento, el control y la mejora permanente del servicio, promoviendo espacios seguros tanto para los usuarios como para las empresas transportadoras.

¿Por qué la Superintendencia de Transporte instaló un punto de atención en el Terminal de Pereira?

La Superintendencia de Transporte instaló este punto para acercar sus servicios a los usuarios del Terminal de Pereira, facilitando la recepción de peticiones, quejas y sugerencias, además de reforzar la vigilancia y el control sobre la legalidad y calidad del transporte público. Así lo explicó el superintendente Alfredo Piñeres, quien destacó la importancia de brindar un canal directo de comunicación dada la relevancia intermodal de este terminal.

¿Cuáles son los principales riesgos del transporte ilegal según la Superintendencia de Transporte?

De acuerdo con el superintendente Alfredo Piñeres, el principal riesgo del transporte ilegal para los usuarios radica en la falta de condiciones mecánicas adecuadas de los vehículos y en la ausencia de garantías mínimas de protección, lo que compromete la seguridad de los pasajeros y contribuye a la informalidad en la prestación del servicio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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