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Emcali, la empresa de servicios públicos de Cali, anunció trabajos de optimización en las redes de distribución de agua potable que impactarán a diferentes sectores de la ciudad. Esta intervención incluye la suspensión temporal del suministro de agua en varias zonas, lo que ha motivado un llamado a la ciudadanía para que se abastezca de agua suficiente y así garantizar las actividades esenciales de alimentación y aseo durante el tiempo que duren los trabajos.

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La información oficial indica que el barrio El Dorado será uno de los principales afectados, específicamente en la zona de la calle 14 con carrera 32. Emcali recomienda que los residentes de ese sector tomen las precauciones necesarias y gestionen sus recursos hídricos antes de la suspensión programada. Como parte de la operación de mantenimiento, se destaca la importancia de la preparación de los usuarios para evitar contratiempos asociados a la falta de agua temporal.

Otro punto crítico señalado por Emcali corresponde al barrio Alirio Mora Beltrán, donde se hará una verificación por un posible daño en el acueducto en la carrera 26 C1 # 79 - 53. Esta inspección busca determinar la magnitud de la falla y proceder con las reparaciones que sean necesarias para restablecer o mantener el servicio en las mejores condiciones posibles. La empresa insiste en que estos procesos de mantenimiento y revisión son fundamentales para prevenir afectaciones mayores en el futuro.

Adicional a los cortes de agua, Emcali también informó sobre trabajos en el circuito 7 de Agosto, donde concretamente se realizará el cambio del bajante del transformador ubicado en la carrera 13 con calle 72. Estas acciones buscan normalizar el servicio en ese sector, respondiendo a la necesidad de mejoras constantes en la infraestructura de servicios públicos de la ciudad.

Las recomendaciones de Emcali enfatizan la importancia de que la comunidad esté informada y actúe con anticipación ante las suspensiones de agua, resguardando lo necesario para el día a día y evitando inconvenientes. Las autoridades piden a los ciudadanos comprender que estos trabajos son parte de los esfuerzos habituales por optimizar y mantener las redes de acueducto y electricidad en funcionamiento adecuado para todos los caleños.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué barrios de Cali estarán sin agua potable durante los trabajos de Emcali?

De acuerdo con la información suministrada por Emcali, los sectores directamente afectados serán el barrio El Dorado, puntualmente en la calle 14 con carrera 32, y una posible afectación en el barrio Alirio Mora Beltrán en la carrera 26 C1 # 79 - 53, para lo cual se realizará una verificación y reparación si es necesario.

¿Por qué Emcali suspenderá el servicio de agua potable en algunos sectores de Cali?

La suspensión temporal del suministro de agua es consecuencia de trabajos de optimización y mantenimiento en las redes de distribución, y de la verificación de daños en la infraestructura. Estas acciones buscan garantizar un servicio eficiente y reducir la posibilidad de fallas futuras en la prestación de agua potable para los habitantes de Cali.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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