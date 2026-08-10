Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un sismo de considerable magnitud se presentó la mañana del lunes 10 de agosto en Colombia, sorprendiendo a personas en varias regiones del país. De acuerdo con el boletín preliminar del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento telúrico ocurrió exactamente a las 7:34 a. m. y tuvo como epicentro el municipio de San José del Palmar, en el departamento de Chocó. La magnitud reportada inicialmente fue de 6,7, con una profundidad de 82 kilómetros. Cabe resaltar que estos datos corresponden a un reporte inicial y pueden ajustarse a medida que el SGC finalice el procesamiento técnico de la información sísmica.

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El temblor fue sentido en diferentes partes del territorio nacional. Entre las ciudades en las que sus habitantes percibieron el movimiento se incluye Ibagué, ubicada en el centro del país, donde ciudadanos reportaron el sismo y compartieron sus reacciones en tiempo real a través de diversos medios. Además, personas en otras ciudades del centro también mencionaron haber sentido la sacudida durante varios segundos, lo que refleja el alcance de las ondas sísmicas dadas la magnitud y la profundidad del evento.

El epicentro, ubicado en jurisdicción de San José del Palmar, Chocó, explica por qué el temblor pudo ser sentido a gran distancia de su origen. Al tratarse de un movimiento de 82 kilómetros de profundidad, las ondas sísmicas atravesaron distintas capas geológicas antes de llegar a la superficie, lo que permitió su percepción en diversas regiones.

Ante la situación, el Servicio Geológico Colombiano puso a disposición su plataforma para que los ciudadanos aportaran información sobre cómo experimentaron el sismo. Esos reportes ciudadanos complementan la labor de seguimiento que realiza el SGC y ayudan a establecer el verdadero impacto del evento en las comunidades.

El boletín del SGC es preliminar y las autoridades recomiendan a la ciudadanía mantener la calma y consultar exclusivamente las fuentes oficiales para evitar la propagación de rumores o datos incorrectos. Se espera que el SGC actualice la información conforme avanza el análisis sobre la magnitud, la ubicación exacta y la profundidad definitiva del sismo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue la magnitud y profundidad del sismo en San José del Palmar, Chocó?

Según el boletín preliminar del Servicio Geológico Colombiano, el sismo registrado la mañana del 10 de agosto tuvo una magnitud de 6,7 y una profundidad de 82 kilómetros. Estas cifras corresponden a información inicial y pueden modificarse a medida que el SGC actualice sus datos tras un análisis más detallado.

¿Por qué se sintió el sismo en ciudades como Ibagué y otras regiones apartadas de Chocó?

El temblor fue perceptible en varias ciudades, incluyendo Ibagué, debido a la combinación de su magnitud considerable y la profundidad de 82 kilómetros que permitió que las ondas sísmicas viajaran a lo largo del territorio nacional. Este fenómeno hace posible que un movimiento telúrico con epicentro en Chocó pueda sentirse en zonas distantes del punto de origen.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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