Colombia se prepara para un giro climático drástico que podría poner en jaque su estabilidad económica y energética. Tras un inicio de año marcado por intensas lluvias, los modelos climáticos internacionales han encendido las alarmas al proyectar la consolidación de un fenómeno de El Niño de gran intensidad, catalogado ya por algunos expertos como un “Super El Niño”, para el segundo semestre de 2026.

Sigue a PULZO en Discover

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) ha advertido que la transición hacia condiciones más secas es inminente. Según reportes internacionales recogidos por The Washington Post, las temperaturas en el océano Pacífico están mostrando un comportamiento atípico que recuerda a los eventos climáticos más severos de las últimas décadas.

El exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, señaló que existe una coincidencia inusual entre la NOAA de Estados Unidos y el ECMWF de la Unión Europea: ambos sitúan la probabilidad de ocurrencia del fenómeno por encima del 80% entre junio y agosto de este año. De confirmarse estas proyecciones, Colombia enfrentaría uno de los eventos climáticos más fuertes en más de un siglo, con un impacto directo en el suministro de agua y la generación de electricidad.

La mayor preocupación reside en el sistema energético nacional, que depende mayoritariamente de las fuentes hídricas. Acosta advirtió que el país ya arrastra un déficit del 2 % en la oferta de energía firme, debido a retrasos en proyectos clave. “En un escenario de El Niño, con niveles bajos en los embalses, el país tendría que recurrir a las plantas térmicas, lo que elevaría la necesidad de importar gas en un contexto internacional complejo”, explicó.

Lee También

Por su parte, Natalia Gutiérrez Jaramillo, presidenta de Acolgen, fue más allá al calificar el estado del sistema como “crítico”. Según la dirigente gremial, el margen de maniobra para evitar apagones se ha agotado. Las proyecciones de XM para enero de 2026 indican que el déficit de energía podría alcanzar el 2,7% este año, equivalente al consumo total de una ciudad como Bucaramanga. La falta de entrada de nuevos proyectos en 2025 (solo operó el 10,8% de lo esperado) agrava la vulnerabilidad ante la sequía.

El sector agropecuario no será ajeno a la crisis. El exministro de Agricultura, Andrés Valencia, alertó que un “Super Niño” en un contexto de inflación alta sería “muy grave”. La falta de lluvias afectaría directamente las cosechas del segundo semestre, impactando productos básicos como el arroz, el maíz y el café (cuya recolección principal ocurre entre octubre y noviembre).

Además, la sequía reduciría drásticamente la producción de leche y dificultaría la fertilización de los suelos, encareciendo el costo de vida de los colombianos. Un análisis del Banco de Bogotá estima que este choque climático podría sumar 0,3 puntos porcentuales a la inflación total de 2026 y reducir el crecimiento económico en 0,1 puntos.

Ante la posibilidad de racionamientos, expertos como Carmenza Chahín, exdirectora de la CREG, coinciden en que la magnitud proyectada obliga a tomar medidas urgentes. La hoja de ruta planteada por los gremios incluye asegurar la disponibilidad de combustibles (gas, carbón y líquidos) para las térmicas, intensificar el ahorro anticipado de agua en los embalses y agilizar los trámites de proyectos de generación que siguen estancados.

Aunque los meses de abril y mayo serán determinantes para consolidar estas señales climáticas, la coincidencia de los modelos internacionales sugiere que Colombia debe prepararse para un periodo de austeridad hídrica y energética. El monitoreo constante del Pacífico será la clave para ajustar unas políticas públicas que, por ahora, se enfrentan a un escenario de incertidumbre y riesgo elevado para el usuario final.

Por qué se inundó Córdoba; ¿va a seguir lloviendo en los próximos meses?

En el Consejo de Ministros, Ghisliane Echeverry Prieto, directora general del Ideam, explicó las causas que llevaron a la inundación en Córdoba y dio a conocer qué es lo que se tiene previsto en materia climática para esta región del país.