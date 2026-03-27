Una nueva alerta sobre la calidad del aire en Bogotá se conoció este 27 de marzo de 2026, luego de que el profesor e investigador Camilo Prieto Valderrama señalara que las condiciones en la capital volvieron a deteriorarse.

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A través de su cuenta de X, Prieto indicó que la ciudad registra nuevamente mala calidad del aire y planteó una posible causa relacionada con factores externos.

Qué está pasando con el aire en Bogotá

De acuerdo con lo advertido por el investigador, los incendios forestales en distintas zonas del país estarían incidiendo en la calidad del aire, no solo en Bogotá sino en otras ciudades.

El señalamiento se basa, según indicó, en la coincidencia de puntos de calor detectados por sistemas como Nasa Firms con focos de incendio.

En su mensaje, Prieto también hizo un llamado directo a entidades como Ambiente Bogotá y el Ministerio de Ambiente, cuestionando qué medidas se estarían tomando frente a la situación. La advertencia se da en medio de un panorama que, según su percepción, requiere respuestas urgentes por parte de las autoridades.

Calidad del aire se sigue empeorando en Bogotá

A este escenario se suma la alta congestión vehicular en la ciudad, especialmente en horas pico, lo que ha intensificado la polución en varios puntos.

En los últimos días se ha hecho más evidente la presencia de nubes de humo densas, en un contexto donde el aumento del tráfico contribuye al deterioro del aire en la capital.

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