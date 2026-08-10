Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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En Ibagué, la programación de trabajos en la red eléctrica contempla interrupciones del servicio en diferentes sectores durante la semana del lunes 10 al viernes 14 de agosto de 2026. Según el cronograma divulgado, los cortes se realizarán en horarios específicos para cada zona y, en muchos casos, solo afectan a partes de barrios —como ciertas calles, carreras, manzanas, fincas o sectores particulares— en lugar de abarcar el área completa.

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La jornada del lunes inicia con cortes en zonas como Ambalá, Bellavista, El Triunfo (Ambalá), La Unión (Ambalá), Las Delicias, Las Palmeras, Los Alpes, Los Ciruelos, Miramar, y Mirador Parte Alta, donde el servicio se suspende, principalmente, entre las 7:00 a. m. y las 4:00 p. m. También se suman sectores como El Balcón, El Banco, Vuelta del Combeima, Alto de Gualanday, Cooinavicola, Tovar y Delgado, El Paraíso, Picaleña y San Martín, con horarios variables de acuerdo con la zona. Por la tarde, se contempla el corte en Las Américas, carreras 15, Estanco, Urbanización Arkaparaíso y Valparaíso, entre la 1:00 p. m. y las 5:10 p. m. De acuerdo con la información publicada, en algunos puntos, principalmente rurales y urbanos periféricos, la interrupción será de menor duración.

Para el martes 11 de agosto, el cronograma se concentra en áreas centrales como Centro, El Carmen, La Estación, Plaza de la 21 y San Pedro Alejandrino, donde los cortes se prolongarán desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. También se incluye la vereda El Tejar, sector Boquerón, además de Arboleda Campestre-Vainillo, con suspensión entre las 8:00 y las 9:50 a. m. El documento oficial detalla que no todos los residentes serán afectados, pues solo ciertas direcciones específicas integran la programación.

La jornada del miércoles 12 abarca sectores urbanos como Claret, El Bosque Parte Alta, Hipódromo, La Francia, La Martinica, La Pola, La Primavera, Las Brisas, Picaleña, San Pedro Alejandrino y Venecia. Por ejemplo, en Venecia el corte será de 6:00 a. m. a 5:00 p. m., mientras que en La Pola está planificado de 8:00 a. m. a 10:00 a. m. Además, se intervendrán sectores rurales como Charco Rico, El Cedral, El Reflejo, El Tejar, La Montaña, La Osera, Los Cauchos, Los Ciruelos, Martinica Parte Alta, Potrero Grande, San Francisco y Veraguas, ajustando los horarios a cada zona.

El jueves 13, los trabajos estarán enfocados en La Gaviota, en la calle 15 y el sector La Mulita, desde las 6:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., y en El Bosque, manzana K, de 7:30 a. m. a 5:30 p. m. La semana finaliza el viernes con cortes en sectores rurales: vereda Alaska (parte alta), vereda El Totumo (finca La Rivera) y vereda Santa Elena, que tendrán suspensión eléctrica entre las 7:00 a. m. y las 5:00 p. m. No hay interrupciones programadas para el sábado ni domingo posteriores.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué sectores y horarios específicos tendrán cortes de luz en Ibagué del 10 al 14 de agosto de 2026?

Durante la segunda semana de agosto de 2026, los cortes de luz en Ibagué afectarán de manera sectorizada zonas como Ambalá, Bellavista, El Triunfo, La Unión, Las Delicias, Centro, El Carmen, La Estación, Picaleña, Venecia y varias veredas rurales, entre otros. Los horarios varían desde tempranas horas de la mañana hasta la tarde o noche según el sector, por lo que se recomienda consultar la programación puntual para cada dirección.

¿Por qué no todos los barrios de Ibagué serán afectados por los cortes eléctricos programados?

Los cortes eléctricos no abarcan la totalidad de los barrios, sino calles, carreras, manzanas, fincas o zonas puntuales dentro de cada sector, según la información divulgada. Esto se debe a la planeación detallada para intervenir adecuadamente la red sin interrumpir el servicio de manera generalizada, protegiendo así a usuarios no afectados directamente por los trabajos en ejecución.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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