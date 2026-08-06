Por: Portal Bogotá

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Este viernes festivo 7 de agosto de 2026, varios sectores de Bogotá enfrentarán cortes programados de luz, una medida que responde a los trabajos de mantenimiento y mejoras en las redes de suministro de energía, según informó Enel Colombia. Estas intervenciones buscan optimizar el servicio, garantizar la seguridad eléctrica y prevenir inconvenientes mayores en el futuro. La interrupción del suministro se concentrará principalmente en la localidad de Barrios Unidos.

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De acuerdo con la información proporcionada, la suspensión del servicio en Barrios Unidos está prevista desde las 12:00 a. m. hasta las 4:00 a. m., específicamente en el sector comprendido entre la carrera 53 y la carrera 55, y entre la calle 66 y la calle 68, en el barrio Popular Modelo. Es importante que los habitantes de la zona estén atentos a los horarios y las áreas afectadas para evitar contratiempos durante la madrugada.

Enel Colombia ha emitido una serie de recomendaciones para que los usuarios afronten el corte de luz de la mejor manera posible. Primero, recomienda desconectar los electrodomésticos durante el proceso de intervención, lo cual ayuda a prevenir daños ante los picos o intermitencias en el suministro. También sugiere administrar los tiempos y actividades domésticas con antelación, teniendo presente el horario previsto de la suspensión eléctrica, para evitar afectaciones en tareas cotidianas.

Otra recomendación clave es la conservación de alimentos: durante el lapso sin servicio, se aconseja evitar abrir la nevera en repetidas ocasiones, garantizando así que los víveres refrigerados se mantengan en buenas condiciones. De igual forma, Enel Colombia enfatiza la importancia de permitir el ingreso del personal técnico a los edificios, conjuntos residenciales u oficinas siempre que sea necesario, lo que facilita que los trabajos se realicen conforme a lo planeado.

La compañía reitera que, en caso de dudas sobre la identidad de los trabajadores, los usuarios pueden validar su información a través de la línea 601 5 115 115, destinada a Bogotá y Cundinamarca. Estas medidas buscan que los ciudadanos estén informados, preparados y seguros durante los cortes programados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles barrios de Bogotá tendrán cortes de luz el 7 de agosto de 2026?

De acuerdo con Enel Colombia, el corte de luz afectará el barrio Popular Modelo, en la localidad de Barrios Unidos, exactamente entre la carrera 53 y la carrera 55, y entre la calle 66 y la calle 68, desde las 12:00 a. m. hasta las 4:00 a. m.

¿Qué recomendaciones da Enel Colombia para afrontar los cortes de luz programados?

Enel Colombia recomienda desconectar los electrodomésticos, organizar las actividades previas considerando el horario del corte, evitar abrir la nevera continuamente para conservar alimentos y permitir el ingreso del personal técnico validando su identidad a través del número indicado para garantizar la seguridad y la correcta ejecución de los trabajos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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