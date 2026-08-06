Por: El Espectador

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El Distrito puso en funcionamiento el nuevo puente vehicular en la calle 153 con Autopista Norte, una obra que busca descongestionar uno de los tramos más críticos del norte de Bogotá y completar el corredor entre la carrera Séptima y la avenida Boyacá. La habilitación se realizó durante el cumpleaños número 488 de la ciudad, acelerando la apertura respecto a la fecha inicialmente proyectada para julio por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), según información difundida por la alcaldía.

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Con esta iniciativa, la administración distrital espera beneficiar directamente a más de 840.000 habitantes de las localidades de Usaquén y Suba, además de los numerosos ciudadanos que diariamente transitan por esa zona. El puente está diseñado para soportar un flujo de aproximadamente 40.000 vehículos cada día, mientras que la intersección completa por donde opera tendrá una circulación diaria en torno a 240.000 automotores, de acuerdo con datos entregados por el mismo Distrito.

La infraestructura se extiende a lo largo de 363 metros y cuenta con tres carriles para vehículos, un carril exclusivo para la incorporación al tráfico y un puente bicipeatonal de cinco metros de ancho. Esta obra integra 450 metros de ciclorruta, espacios de zonas verdes, un gimnasio al aire libre destinado a la calistenia, biciparqueaderos y dos murales de gran formato. De acuerdo con autoridades locales, estas adiciones están pensadas para impactar positivamente a más de 20.000 peatones y ciclistas al día.

El proyecto fue recibido por la actual administración con apenas un 11,23 % de avance. Su financiación proviene del mecanismo de Valorización establecido por el Acuerdo 724 de 2018. La construcción quedó a cargo del Consorcio Vial Colombia 2021, compuesto por INZIGNIA CONSTRUCTION. (34 %), CASS Constructores S.A.S. (33 %) y Solarte Nacional de Construcciones S.A.S. – SONACOL S.A.S. (33 %).

No obstante, el proceso estuvo marcado por varias dificultades y retrasos. El IDU ha señalado que el contrato se ha visto afectado por demoras atribuibles al contratista, así como por la necesidad de modificar el diseño de la cimentación del puente. En consecuencia, la entidad adelanta actualmente un proceso administrativo sancionatorio por presunto incumplimiento al cronograma de obra, con una sanción de COP 243 millones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los beneficios del nuevo puente vehicular de la calle 153 con Autopista Norte en Bogotá?

El nuevo puente aliviará la movilidad en una de las zonas más congestionadas del norte de Bogotá, beneficiando a habitantes de Usaquén, Suba y a usuarios que pasan diario por el sector. Además, la infraestructura incluye espacios para ciclistas y peatones, biciparqueaderos y áreas verdes, lo que favorece tanto el transporte vehicular como la movilidad alternativa.

¿Por qué hubo retrasos en la construcción del puente de la calle 153 y qué es el mecanismo de Valorización?

Los retrasos se debieron a dificultades con el contratista y a la necesidad de modificar el diseño de cimentación, lo que llevó al IDU a iniciar un proceso sancionatorio. El mecanismo de Valorización es una forma de financiación de obras públicas en la que los beneficiarios asumen parte del costo a través de un cobro que realiza la administración.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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