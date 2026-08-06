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La ciudad de Bogotá se encuentra de celebración este 6 de agosto de 2026, al cumplir 488 años de existencia y reafirmar su papel como motor cultural, económico y social en Colombia. Según información oficial, la capital cuenta con alrededor de ocho millones de habitantes y mantiene su reputación como un espacio donde confluyen oportunidades, diversidad y grandes transformaciones a lo largo de la historia.

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La historia bogotana se remonta al territorio ancestral del pueblo muisca que denominaba la región como ‘Bacatá’. La fundación de la ciudad, uno de los principales hitos narrados por fuentes oficiales, tuvo lugar el 6 de agosto de 1538, cuando Gonzalo Jiménez de Quesada, en un acto simbólico y militar, estableció el campamento “Nuestra Señora de la Esperanza” en el actual Chorro de Quevedo. Posteriormente, el 27 de abril de 1539, se llevó a cabo la formalización legal ante la Corona española. Esta dualidad entre lo físico y lo jurídico marcó el inicio de lo que posteriormente sería una de las urbes más importantes de América Latina. Hasta 1920, gracias al Acuerdo 83 del Concejo de Bogotá, la ciudad instituyó el 6 de agosto como su “día de fiesta municipal”. Los colores de la bandera —amarillo y rojo— representan valores como justicia, clemencia, virtud, libertad, salud y prosperidad, elementos centrales en la identidad bogotana.

Como parte de la celebración, se llevó a cabo una ceremonia en la cima de la Torre Colpatria, a 196 metros de altura. Veinte estudiantes del Conservatorio Javier de Nicoló del Idipron interpretaron el Himno a Bogotá y “Cumpleaños feliz”, en un acto que resaltó la vista icónica al cerro de Monserrate y el avance del Metro. El alcalde Carlos Fernando Galán, desde allí, enfatizó el futuro promisorio de la capital, subrayando que la principal responsabilidad de la administración es permitir que las nuevas generaciones construyan sus proyectos de vida.

La agenda oficial incluye más de 50 actividades gratuitas, desde eventos en parques hasta la Agenda Académica Internacional “Conversaciones de Deporte, Ciudad y Grandes Eventos” en la Universidad Compensar, que reúne expertos de México, Estados Unidos y España para discutir temas de ciudad y sostenibilidad de cara al 2030. Destacan también eventos en el Planetario, proyecciones gratuitas en la Cinemateca y conciertos como el de 'Angelik DK' en el Teatro El Parque. Las autoridades recomiendan a la ciudadanía prever afectaciones en la movilidad debido a plantones programados en la Plaza de Bolívar y otros puntos estratégicos, lo cual puede impactar la operación del sistema TransMilenio y el tráfico local.

De acuerdo con la programación y la participación ciudadana, Bogotá aprovecha la oportunidad de reafirmar su herencia histórica y celebrar su presente, confirmando su estatus como una metrópoli en constante transformación y dinamismo.

¿Cuál es el origen histórico de la fundación de Bogotá y cómo se instituyó el 6 de agosto como su día oficial?

La fundación de Bogotá tiene raíces en el asentamiento muisca conocido como 'Bacatá'. El 6 de agosto de 1538, Gonzalo Jiménez de Quesada estableció el primer campamento español, marcando la fundación física, y el 27 de abril de 1539 se formalizó jurídicamente ante la corona española. Años después, el 6 de agosto fue oficializado como día de fiesta municipal en 1920 por el Acuerdo 83 del Concejo de Bogotá.

¿Qué actividades destacadas ofrece Bogotá en su cumpleaños 488 y cómo pueden participar los ciudadanos?

Para este aniversario, Bogotá ofrece más de 50 actividades gratuitas como eventos académicos, observación astronómica en el Planetario, proyección de películas en la Cinemateca y conciertos. Los ciudadanos pueden asistir a estas actividades en diferentes puntos de la ciudad, recordando la importancia de planificar sus desplazamientos por posibles afectaciones en la movilidad debido a manifestaciones programadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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