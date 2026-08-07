Por: Portal Bogotá

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Este sábado 8 de agosto de 2026, varios sectores de Bogotá experimentan cortes de luz programados. De acuerdo con información oficial divulgada por Enel Colombia, la compañía responsable del suministro de energía en la capital, esta interrupción obedece a tareas de mantenimiento y mejoras en las redes eléctricas. La zona puntual afectada es el barrio Santa Bárbara Central, en la localidad de Usaquén, donde el servicio estará suspendido desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. en el área comprendida entre la calle 121 y la calle 123, y entre la carrera 10 y la carrera 13. Según lo reportado en el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá, esta medida busca garantizar la fiabilidad y el buen estado de las instalaciones eléctricas.

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Frente a este tipo de suspensiones, Enel Colombia ha compartido una serie de recomendaciones clave para los usuarios que atraviesen estos cortes programados. La empresa aconseja desconectar los electrodomésticos durante la suspensión del servicio. Según Enel, con esto se previenen daños derivados de eventuales intermitencias o picos de energía cuando el suministro retorne. Asimismo, invita a los ciudadanos a organizar sus actividades de modo que los trabajos de mantenimiento no afecten asuntos esenciales en sus rutinas cotidianas.

Otra recomendación destacada es la de conservar los alimentos refrigerados y evitar abrir la nevera repetidas veces durante la suspensión; esto ayuda a mantener la temperatura interior y, por ende, la calidad de los alimentos. Además, Enel Colombia solicita que los vecinos y administradores permitan el ingreso del personal técnico autorizado, en caso de que sea obligatorio acceder a edificios, conjuntos residenciales u oficinas para realizar el mantenimiento. No obstante, ante cualquier inquietud sobre la identidad del personal, Enel recomienda validar la información comunicándose directamente al teléfono dispuesto para Bogotá y Cundinamarca (601 5 115 115), con el fin de reforzar la seguridad en los procesos de intervención.

Este tipo de jornadas programadas forman parte de las estrategias adoptadas por la empresa proveedora para fortalecer la infraestructura energética, lo que es fundamental para evitar improvisaciones o suspensiones inesperadas en el futuro cercano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué barrios de Bogotá tendrán cortes de luz programados el 8 de agosto de 2026?

De acuerdo con Enel Colombia y la Alcaldía de Bogotá, la interrupción programada del suministro eléctrico este sábado 8 de agosto de 2026 afectará exclusivamente al barrio Santa Bárbara Central, ubicado en la localidad de Usaquén. Los límites del corte serán desde la calle 121 hasta la calle 123, y desde la carrera 10 hasta la carrera 13, durante un intervalo que va de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

¿Qué debe hacer usted para proteger sus electrodomésticos y alimentos durante un corte de luz?

Enel Colombia recomienda que durante un corte eléctrico los usuarios desconecten sus electrodomésticos para prevenir daños por fluctuaciones en la energía. Además, se aconseja no abrir varias veces la nevera, así los alimentos allí almacenados conservarán su estado por más tiempo. Organizar las actividades y, si es necesario, autorizar la entrada del personal técnico debidamente certificado ayuda a que el proceso de mantenimiento marche sin contratiempos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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