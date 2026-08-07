Por: Portal Bogotá

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El próximo domingo 9 de agosto de 2026 la capital colombiana vivirá una nueva jornada de la Ciclovía de Bogotá, uno de los espacios públicos más emblemáticos para la recreación, el deporte y la convivencia ciudadana. De acuerdo con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), este “gran parque lineal” estará disponible gratuitamente para ciudadanos y visitantes desde las 7:00 a. m. hasta las 2:00 p. m., permitiendo recorrer más de 141 kilómetros de vías habilitadas para actividades físicas y recreativas.

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La Ciclovía, que se realiza cada domingo y festivo, fomenta la movilidad sostenible y la apropiación respetuosa del espacio público. Habitantes y turistas podrán disfrutar de ejercicio al aire libre, clases gratuitas, jornadas de salud y eventos familiares, tal como anuncia el IDRD en su portal oficial. Entre las actividades destacadas este domingo figuran los puntos de “Bogotá en Forma”, ubicados en la carrera Séptima con calle 36, frente al parque Nacional, y en la carrera Séptima con calle 16, frente al parque Santander, donde se impartirán actividades dirigidas para mejorar la salud física y mental.

El evento también será escenario para iniciativas educativas, como la “Escuela de la bicicleta” con puntos en varias zonas de la ciudad donde quienes asistan podrán aprender técnicas de manejo y seguridad en el uso de la bicicleta. Paralelamente, la Secretaría Distrital de Salud dispondrá los puntos “Cuídate y sé feliz”, así como jornadas educativas sobre salud sexual, reproductiva y tamizaje para enfermedades de transmisión sexual, disponibles para mayores de 14 años en lugares como carrera 80i #61 05 y avenida Boyacá con carrera 24.

Otra dimensión presente en la jornada serán las activaciones de marca y los proyectos sociales. Marcas como Versa, Skechers e Isdin instalarán stands y ofrecerán actividades especiales; por su parte, la Fundación La Patrulla Criolla realizará jornadas de adopción de animales de compañía. Además, Canal Capital llevará a cabo un magazín para contar historias de vida recogidas en la Ciclovía y el proyecto ciudadano de “escucha activa y responsable” habilitará un espacio para el diálogo en la carrera 9 con calle 146.

Desde el IDRD hacen un llamado a la ciudadanía: no entregar pertenencias personales ni atender solicitudes ajenas a los canales oficiales. Se recomienda, siempre, verificar la identidad de quienes porten prendas institucionales y se acerquen a ofrecer productos o servicios, para evitar riesgos y preservar la seguridad de quienes disfrutan de la jornada. Así, Bogotá reafirma su apuesta por el deporte, la salud y el encuentro ciudadano en el marco de la Ciclovía dominical.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades están disponibles en la Ciclovía de Bogotá este domingo 9 de agosto de 2026?

Este domingo la Ciclovía de Bogotá ofrecerá clases de ejercicio, jornadas de salud sexual y reproductiva, tamizajes gratuitos, puntos recreativos para el manejo de bicicleta, activaciones de marca, actividades para animales de compañía y espacios sociales como la “escucha activa y responsable”, de acuerdo con la información suministrada por el IDRD.

¿Por qué se recomienda verificar la identidad del personal en la Ciclovía de Bogotá?

El IDRD recalca la importancia de validar la identidad de quienes porten prendas institucionales durante la Ciclovía, ya que el personal oficial nunca solicita pertenencias, bicicletas prestadas ni invita a desplazarse a sitios apartados; estas medidas buscan proteger la seguridad de los asistentes y evitar fraudes o situaciones incómodas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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