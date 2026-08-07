Por: Portal Bogotá

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La invitación está abierta para quienes deseen vivir una experiencia única en los cerros orientales de Bogotá. El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) anuncia que este domingo 9 de agosto de 2026, usted podrá ascender por el reconocido sendero de Monserrate, una tradición que reúne tanto el deporte como la fe en un solo lugar. Este recorrido, emblemático de la capital, recibe constantemente a turistas, deportistas y devotos que buscan no solo poner a prueba su capacidad física, sino alcanzar la Basílica del Señor Caído, uno de los santuarios más visitados de la ciudad.

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En el interior del santuario reposan importantes imágenes religiosas, como la del Señor Caído —también conocido como el ‘Santo Cristo Caído a los azotes y clavado en la cruz’— cuyo origen se atribuye al maestro Pedro de Lugo Albarracín. Allí también se encuentra una réplica de la Virgen de Montserrat, igual a la del monasterio Montserrat en Barcelona, España. No es extraño, entonces, que entre los visitantes estén quienes cumplen el rito de los ‘siete domingos al Señor de Monserrate’, una tradición en la que los fieles suben el cerro durante varios domingos seguidos, orando por salud, trabajo y bienestar familiar.

El ascenso ofrece una vista panorámica inigualable de Bogotá. A medida que se avanza, cada parada sirve para recobrar energía y contemplar la inmensidad de la capital desde lo más alto, un atractivo que cautiva tanto a locales como a extranjeros. Para quienes deseen sumarse a esta experiencia, el IDRD recomienda no consumir alimentos durante la subida, usar ropa y calzado cómodos, aplicarse bloqueador solar y mantenerse hidratados. Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades y del personal del Instituto para garantizar una experiencia segura.

El sendero exige precaución: se aconseja que lo recorran solo personas mayores de 14 años. El IDRD desaconseja el ascenso a mujeres embarazadas, personas con enfermedades cardíacas, hipertensión, hipotensión, glicemia, asma, problemas respiratorios crónicos o dependencia de oxígeno, así como a quienes tengan movilidad reducida o estén bajo efectos de alcohol o sustancias psicoactivas. Tampoco hay baños públicos, ya que la ruta carece de acueducto y alcantarillado. El horario para recorrer el sendero es de 5:00 a. m. a 1:00 p. m., excepto los martes, cuando permanece cerrado por mantenimiento. Para más detalles sobre los servicios de la basílica y los horarios de transporte, se recomienda consultar las fuentes oficiales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las recomendaciones del IDRD para subir a Monserrate en Bogotá?

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) aconseja subir en ayunas, usar ropa y calzado cómodos, aplicarse protector solar, hidratarse durante el recorrido y seguir las indicaciones del personal y autoridades. Es importante caminar por la derecha y mantener la calma en caso de aglomeración, evitando el uso de senderos no autorizados. Además, sugiere que el ascenso lo realicen solo personas mayores de 14 años sin condiciones de salud riesgosas, y recuerda que no hay baños públicos en la ruta.

¿Quiénes no deben subir el sendero de Monserrate según el IDRD?

De acuerdo con el IDRD, no deben subir mujeres embarazadas, personas con antecedentes de enfermedades cardíacas o padecimientos como hipertensión, hipotensión, glicemia, asma, enfermedades respiratorias crónicas, quienes dependan de oxígeno, personas con movilidad reducida y tampoco quienes hayan ingerido bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas, debido a la exigencia física del recorrido y los riesgos para su salud.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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