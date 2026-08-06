Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El Segundo Festival de Magia de Ambalema se celebrará los próximos 15 y 16 de agosto, ofreciendo a habitantes y visitantes una experiencia única que trasciende el tradicional espectáculo de ilusionismo. Concebido como una estrategia integral para fortalecer el turismo, este evento combina presentaciones de magia, recorridos por el patrimonio histórico del municipio, degustaciones de la gastronomía típica y la posibilidad de conocer y adquirir productos de emprendimientos locales, de acuerdo con información divulgada por la Fundación Corficolombiana, encargada de liderar la iniciativa.

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Ambalema, municipio patrimonial y Monumento Histórico Nacional, se prepara para recibir a quienes deseen sumergirse en su riqueza arquitectónica, natural y cultural, con el propósito de posicionarse como uno de los principales destinos turísticos del Tolima. La Fundación Corficolombiana, a través de su estrategia Destinos Sostenibles, trabaja durante todo el año junto a la comunidad: artesanos, cocineros tradicionales, jóvenes y líderes locales, en el fortalecimiento de la oferta turística y el desarrollo económico del territorio. El festival, bajo el lema "Porque la magia sucede cuando soñamos juntos", invita a los asistentes a redescubrir el municipio a través de experiencias significativas.

Durante las fechas del festival, los visitantes tendrán la oportunidad de conocer lugares emblemáticos y recorrer un poblado que cuenta con la cercanía del río Magdalena, elemento fundamental en su historia. Además, podrán vivir la fusión de muestras culturales y artísticas, a la vez que incentivan la economía local adquiriendo productos elaborados en la región. Según cifras oficiales de la primera edición, en 2025 el festival logró reunir a más de 2.500 personas, superando el 85% de ocupación hotelera y aumentando en un 60% las ventas de los sectores gastronómico y comercial. Además, participaron 13 magos reconocidos, tanto nacionales como internacionales, consolidando así el evento como una vitrina para la economía regional.

Finalmente, Ambalema no solo destaca por su historia y patrimonio, sino también por haber sido la tierra natal del Mago Lember, figura inspiradora de este festival que aspira consolidarse como un referente cultural no solo en Tolima, sino en todo el país.

¿Cómo fortalece el Festival de Magia de Ambalema el turismo sostenible en el municipio?

El Festival de Magia de Ambalema fortalece el turismo sostenible al integrar saberes y talentos de la comunidad local, impulsando la actividad de artesanos, cocineros tradicionales y emprendedores, según la Fundación Corficolombiana. Con actividades que resaltan el patrimonio, la cultura y la gastronomía regional, el evento genera oportunidades económicas y posiciona a Ambalema como un destino educativo, cultural y respetuoso de su identidad.

¿Qué impacto económico tuvo la primera edición del Festival de Magia en Ambalema?

De acuerdo con datos oficiales proporcionados, la primera edición del Festival de Magia de Ambalema reunió a más de 2.500 asistentes, registró una ocupación hotelera superior al 85% y representó un aumento del 60% en las ventas de los sectores gastronómico y comercial, evidenciando su aporte directo a la dinamización de la economía local y la visibilidad de sus emprendimientos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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