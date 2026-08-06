Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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En el departamento del Tolima, la emergencia por incendios forestales ha adquirido una dimensión preocupante durante los últimos meses, llevando a que diferentes entidades unan esfuerzos para enfrentar la difícil situación. Ante este panorama, se realizó un sentido homenaje dirigido a quienes, día tras día, se encargan de combatir las llamas y proteger tanto el medioambiente como la integridad de la ciudadanía. De acuerdo con información recogida, el reconocimiento se centró en los cuerpos de bomberos del departamento, así como en otras instituciones y personas que han estado apoyando en la atención de las emergencias recientes.

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La secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima, Ericka Lozano, enfatizó la importancia del trabajo que han ejecutado estos grupos en terreno, bajo condiciones adversas impuestas por la temporada seca y las altas temperaturas que predominan en la región. Lozano expresó: "Aquí un reconocimiento total a estos héroes sin capa que tenemos: nuestros bomberos, PONALSAR, el BIADE 80, pero también a todos los organismos de socorro que han estado atentos, poniéndole el pecho a todas estas situaciones que se nos han venido presentando en el departamento".

El merecido homenaje toma especial relevancia considerando que el Tolima permanece en alto nivel de alerta por el riesgo de incendios forestales. De acuerdo con la misma fuente, desde inicios de mayo se han presentado 271 incendios, lo que ha resultado en la afectación de 1.555 hectáreas en distintas zonas del departamento. Pese a que las autoridades han logrado controlar varios eventos, aún persisten incendios activos —particularmente en municipios como San Luis, Casabianca y Coyaima— donde los organismos de emergencia continúan trabajando en la vigilancia y eliminación completa de los llamados puntos calientes.

Es importante resaltar que esta labor no solo corresponde a los cuerpos de bomberos. En la gestión de la emergencia han participado integrantes de la Defensa Civil, la Cruz Roja, la Fuerza Pública, las administraciones municipales, diversos miembros de las comunidades y la Guardia Indígena. La presencia de estas entidades en el terreno ha sido fundamental para contener el avance del fuego y proteger los sectores más vulnerables del Tolima.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos incendios forestales han afectado al Tolima y cuál ha sido el impacto?

Según datos proporcionados por la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima, desde el inicio de mayo se han registrado 271 incendios forestales. Estas emergencias han afectado un total de 1.555 hectáreas en distintas regiones del departamento, lo que evidencia la magnitud del daño ambiental y el arduo trabajo de los organismos de socorro.

¿Quiénes participan en las labores de control de incendios en Tolima?

Además de los cuerpos de bomberos, en la respuesta a los incendios han participado organizaciones como la Defensa Civil, la Cruz Roja, PONALSAR, el BIADE 80, la Fuerza Pública, administraciones municipales, comunidades locales y la Guardia Indígena. Su intervención conjunta ha sido clave para atender emergencias y evitar la propagación de los incendios.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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