Una intensa e inusual serie de movimientos sísmicos se presentó entre la noche del lunes 21 de septiembre y la madrugada del martes 22, con Chaparral, Tolima, como el punto de referencia de la mayoría de los eventos reportados por el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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(Vea también: Cinco temblores sacudieron la madrugada de este martes; ocurrieron en las primeras dos horas)

Los movimientos se concentraron durante varias horas y tuvieron, en su mayoría, profundidad superficial, mientras las magnitudes se mantuvieron por encima de 3,0 en buena parte de los registros. La secuencia tuvo su evento de mayor magnitud durante la madrugada, cuando un sismo de 4,2 volvió a poner a Chaparral en el centro de la actividad sísmica.

El episodio también incluyó un movimiento registrado en Istmina, Chocó, aunque este tuvo características diferentes, con una profundidad de 45 kilómetros. El resto de los eventos suministrados para esta nota tuvo como referencia Chaparral.

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Sismos registrados durante la noche del lunes 21 de septiembre

La actividad comenzó durante la noche del lunes y se extendió hasta el cambio de día. Los registros muestran que los movimientos no ocurrieron de manera continua, sino en diferentes momentos, con algunos intervalos de mayor concentración y otros de varias horas.

En este primer bloque aparecen ocho sismos con referencia en Chaparral. Todos tuvieron profundidad superficial y magnitudes entre 3,0 y 3,6, de acuerdo con los boletines suministrados.

La secuencia tuvo dos momentos de mayor concentración: uno durante la noche, con varios eventos separados por pocos minutos, y otro cerca de la medianoche. El comportamiento hizo que la actividad se prolongara durante buena parte de la noche en esta zona del Tolima.

Hora Magnitud Profundidad Referencia 7:43 p. m. 3,1 Superficial Chaparral, Tolima 7:55 p. m. 3,0 Superficial Chaparral, Tolima 8:48 p. m. 3,4 Superficial Chaparral, Tolima 8:50 p. m. 3,1 Superficial Chaparral, Tolima 9:27 p. m. 3,4 Superficial Chaparral, Tolima 9:31 p. m. 3,6 Superficial Chaparral, Tolima 11:42 p. m. 3,5 Superficial Chaparral, Tolima 11:49 p. m. 3,1 Superficial Chaparral, Tolima

La sucesión nocturna no terminó con el cierre del lunes. Por el contrario, los movimientos continuaron después de la medianoche y se concentraron nuevamente durante las primeras horas del martes.

La madrugada tuvo el sismo más fuerte de la secuencia

Durante la madrugada se registraron 11 eventos distintos en la información suministrada. La mayoría volvió a tener como referencia a Chaparral y profundidad superficial.

En este segundo bloque apareció el único evento de la lista correspondiente a Istmina, Chocó. A diferencia de los movimientos de Chaparral, este tuvo una profundidad de 45 kilómetros y ocurrió en medio de una madrugada que mantuvo la actividad sísmica en diferentes puntos del país.

El movimiento más destacado de toda la secuencia ocurrió a las 2:35 a. m., con magnitud 4,2 y referencia en Chaparral, Tolima. La actividad sísmica continuó durante las horas siguientes y sumó un nuevo evento en el mismo municipio a las 4:11 a. m., con magnitud 3,3 y profundidad superficial.

¿Cuántos temblores se registraron en la madrugada del 22 de septiembre?

Hora Magnitud Profundidad Referencia 12:31 a. m. 3,2 Superficial Chaparral, Tolima 12:49 a. m. 3,1 Superficial Chaparral, Tolima 12:57 a. m. 3,0 Superficial Chaparral, Tolima 1:35 a. m. 3,1 45 km Istmina, Chocó 1:36 a. m. 3,3 Superficial Chaparral, Tolima 1:51 a. m. 3,5 Superficial Chaparral, Tolima 2:35 a. m. 4,2 Superficial Chaparral, Tolima 3:08 a. m. 3,4 Superficial Chaparral, Tolima 3:10 a. m. 3,6 Superficial Chaparral, Tolima 3:29 a. m. 3,4 Superficial Chaparral, Tolima 3:41 a. m. 3,1 Superficial Chaparral, Tolima 4:11 a. m. 3,3 Superficial Chaparral, Tolima

Con los registros entregados, la secuencia suma 20 eventos distintos en la madrugada. La mayoría tuvo como referencia Chaparral, mientras que uno correspondió a Istmina, Chocó, con una profundidad de 45 kilómetros. El registro de las 4:11 a. m. amplió la actividad sísmica reportada en el municipio tolimense.

La actividad se produjo luego de que el SGC reportara un incremento importante de la sismicidad en Chaparral. La entidad informó que entre la madrugada del 20 de septiembre y las 3:30 p. m. del 21 de septiembre su Red Sismológica Nacional había registrado más de 130 sismos en esa zona del Tolima.

Ciudadanos contaron cómo vivieron los temblores

La actividad sísmica también quedó reflejada en los comentarios de personas que aseguraron haber percibido movimientos desde diferentes lugares del país. Ibagué, Cali, Quindío, Bogotá y Buenaventura aparecen entre las zonas mencionadas.

Desde Ibagué, una persona escribió: “Los temblores tan constantemente no son normales. Las personas que vivimos en aptos altos en Ibagué los hemos sentido”. En el mismo comentario pidió mayor claridad sobre lo que ocurre: “Deberían ser más concisos con la información y decir realmente qué es lo que sucede”.

En Cali, otro ciudadano relató que sintió un movimiento leve y al principio dudó de lo que había percibido: “Pensé que era mi imaginación, hasta que a los 10 minutos después me llegó la notificación”.

El sueño también se vio interrumpido en otras zonas. Una persona desde Quindío comentó: “Ya llevamos cinco desde las doce de la medianoche, que me desperté”. Desde Bogotá, otro usuario contó: “Estaba durmiendo y sentí temblar. No sé si fue así, por eso vine aquí a mirar”.

Uno de los testimonios llegó desde Buenaventura, donde una persona contó que pensaba que la actividad ya había disminuido, pero volvió a sentir un movimiento: “Estaba dormida y me despertó el movimiento en la cama”. Estos reportes corresponden a percepciones ciudadanas y no sustituyen la medición técnica del Servicio Geológico Colombiano.

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