Un nuevo temblor fue registrado en la madrugada de este martes 22 de septiembre en Chaparral, Tolima, en medio de la actividad sísmica que viene presentándose en esta zona del país.

Sigue a PULZO en Discover

Según el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el evento ocurrió a las 2:35 a. m., tuvo una magnitud de 4,2 y fue clasificado con profundidad superficial.

El sismo tuvo como referencia el municipio de Chaparral, donde durante las últimas horas se han presentado varios movimientos de menor magnitud. La sucesión de eventos mantiene la atención sobre esta región del Tolima.

La actividad sísmica en Chaparral ya había sido reportada por el SGC durante el lunes. La entidad informó que su Red Sismológica Nacional registró más de 130 sismos entre la madrugada del 20 de septiembre y las 3:30 p. m. del 21 de septiembre, lo que llevó al organismo a emitir información especial sobre el comportamiento registrado en el municipio.

Lee También

Dónde se sintió el temblor de magnitud 4.2 en Chaparral (Tolima) Según los reportes compartidos por ciudadanos, el movimiento también fue percibido en Ibagué, Pereira, Armenia, Caicedonia y una zona rural de Palmira. Algunos de los testimonios describieron el sismo como breve, aunque perceptible. El SGC explica que la intensidad de un sismo puede variar según el lugar donde se encuentre cada persona, por lo que los reportes ciudadanos sirven para establecer cómo se sintió el movimiento en diferentes puntos. Reacciones al sismo durante la madrugada El horario del movimiento hizo que varias personas lo percibieran mientras dormían. Una persona en Ibagué contó que el temblor la despertó, mientras otro testimonio desde Pereira relató una experiencia similar. Desde la zona rural de Palmira, Valle del Cauca, otro ciudadano comentó que apenas volvía a dormirse cuando sintió el movimiento. También hubo reportes desde Pereira, mientras una persona en Caicedonia aseguró que allí se sintió fuerte. En Armenia, el comentario de un ciudadano apuntó a que el movimiento fue corto, pero alcanzó a percibirse. Entre las reacciones también apareció el temor por el sismo: “Qué miedo, Dios mío, qué nervios”, escribió una persona. Estos testimonios corresponden a percepciones ciudadanas y no sustituyen la evaluación de intensidad que efectúa el SGC mediante su plataforma Sismo Sentido.

¿Cómo reportar un temblor en Colombia?

Las personas que hayan sentido el movimiento pueden ingresar al formulario Sismo Sentido del SGC y registrar el lugar donde estaban, la intensidad percibida y los efectos observados.

La plataforma permite indicar, entre otros aspectos, si hubo vibración o balanceo de la edificación, movimiento de objetos, reacción de animales o algún efecto visible en la construcción. Esta información sirve al SGC para estimar cómo se percibió el sismo en diferentes puntos del país.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.