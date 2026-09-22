Un nuevo temblor fue registrado en la madrugada de este martes 22 de septiembre en Chaparral, Tolima, en medio de la actividad sísmica que viene presentándose en esta zona del país.
Según el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el evento ocurrió a las 2:35 a. m., tuvo una magnitud de 4,2 y fue clasificado con profundidad superficial.
El sismo tuvo como referencia el municipio de Chaparral, donde durante las últimas horas se han presentado varios movimientos de menor magnitud. La sucesión de eventos mantiene la atención sobre esta región del Tolima.
La actividad sísmica en Chaparral ya había sido reportada por el SGC durante el lunes. La entidad informó que su Red Sismológica Nacional registró más de 130 sismos entre la madrugada del 20 de septiembre y las 3:30 p. m. del 21 de septiembre, lo que llevó al organismo a emitir información especial sobre el comportamiento registrado en el municipio.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-09-22, 02:35 hora local Magnitud 4.2. Profundidad superficial, Chaparral – Tolima, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/N3soF9Z93p
— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) September 22, 2026
¿Cómo reportar un temblor en Colombia?
Las personas que hayan sentido el movimiento pueden ingresar al formulario Sismo Sentido del SGC y registrar el lugar donde estaban, la intensidad percibida y los efectos observados.
La plataforma permite indicar, entre otros aspectos, si hubo vibración o balanceo de la edificación, movimiento de objetos, reacción de animales o algún efecto visible en la construcción. Esta información sirve al SGC para estimar cómo se percibió el sismo en diferentes puntos del país.
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Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.
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