Las condiciones secas que atraviesan varias zonas de Colombia mantienen bajo vigilancia el riesgo de incendios forestales. El Ideam identificó 312 municipios con algún nivel de amenaza por la propagación del fuego y ubicó a 91 de ellos en alerta roja.

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(Vea también: Incendio en Villa de Leyva escala: presidente ordena desplegar capacidades del Estado para controlarlo)

El escenario se concentra especialmente en la región Andina, donde las temperaturas y la poca presencia de lluvias favorecen que la vegetación pierda humedad. El Pacífico también aparece entre las zonas bajo seguimiento por las condiciones ambientales registradas en los últimos días.

La alerta roja corresponde al nivel de mayor amenaza contemplado en este reporte. Dentro de ese grupo aparecen municipios de Tolima, Nariño, Huila, Boyacá, Cundinamarca, Cauca y Norte de Santander, departamentos que reúnen los 91 territorios clasificados en esta categoría.

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El panorama llega en medio de una temporada en la que los incendios forestales ya han provocado emergencias en diferentes puntos del país. De hecho, un balance publicado el 21 de septiembre registró 17 eventos activos y otros siete bajo control, con Tolima como el departamento que concentraba más conflagraciones activas.

¿Cuáles son los municipios con mayor riesgo de incendios forestales, según Ideam?

De los 91 municipios incluidos en el nivel rojo, 24 están en Tolima, departamento que encabeza este reporte. Nariño aparece después con 21 localidades y Huila suma otras 14.

El listado también incluye siete municipios de Boyacá, incluido Villa de Leyva y siete de Cundinamarca. Cauca y Norte de Santander, por su parte, cuentan con cinco municipios cada uno dentro de esta categoría.

Además del nivel rojo, el Ideam mantiene municipios en alertas naranja y amarilla en departamentos como Santander, Caldas, Quindío y Antioquia, entre otros. Estas categorías hacen parte del seguimiento diario que adelanta la entidad sobre las condiciones que pueden favorecer la aparición y propagación de incendios.

Tolima — 24 municipios

Alpujarra

Ambalema

Anzoátegui

Armero

Ataco

Cajamarca

Chaparral

Coyaima

Cunday

Dolores

Ibagué

Icononzo

Natagaima

Planadas

Prado

Purificación

Rioblanco

Rovira

Saldaña

Santa Isabel

Villarrica

Líbano

Ortega

San Luis

Nariño — 21 municipios

Ancuya

Buesaco

Chachagüí

Consacá

El Rosario

Funes

Guaitarilla

Iles

Imués

La Florida

Linares

Ospina

Pasto

Policarpa

Providencia

Samaniego

Sandoná

Santacruz

Taminango

Túquerres

Cumbitara

Huila — 14 municipios

Aipe

Baraya

Campoalegre

Colombia

Neiva

Palermo

Rivera

Santa María

Tello

Teruel

Villavieja

Yaguará

Íquira

Hobo

Boyacá — 7 municipios

Arcabuco

Chíquiza

Cómbita

Gachantivá

Sotaquirá

Villa de Leyva

Sáchica

Cundinamarca — 7 municipios

Arbeláez

Fusagasugá

Pandi

Topaipí

Nilo

Paime

Sutatausa

Cauca — 5 municipios

Popayán

Puracé

Silvia

Totoró

Argelia

Norte de Santander — 5 municipios

El Zulia

Los Patios

San Cayetano

San José de Cúcuta

Villa del Rosario

Caldas — 2 municipios

La Dorada

Anserma

Santander — 2 municipios

Gámbita

Coromoro

Quindío — 1 municipio

Quimbaya

Valle del Cauca — 1 municipio

Guadalajara de Buga

Ante este panorama, las autoridades ambientales mantienen el llamado a evitar acciones que puedan desencadenar incendios en zonas con vegetación seca. El reporte contempla especial vigilancia sobre áreas forestales y recomienda evitar quemas agrícolas y fogatas al aire libre en los territorios bajo mayor amenaza.

El Ideam actualiza diariamente su boletín de alertas, tomando en cuenta variables como las lluvias acumuladas y las temperaturas máximas registradas y previstas. Esa información permite establecer los niveles de amenaza para cada municipio.

La entidad también pide a las comunidades informar oportunamente cuando detecten humo o señales de un posible incendio, para facilitar la intervención de los organismos encargados de atender este tipo de emergencias.

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