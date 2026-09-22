Las condiciones secas que atraviesan varias zonas de Colombia mantienen bajo vigilancia el riesgo de incendios forestales. El Ideam identificó 312 municipios con algún nivel de amenaza por la propagación del fuego y ubicó a 91 de ellos en alerta roja.
(Vea también: Incendio en Villa de Leyva escala: presidente ordena desplegar capacidades del Estado para controlarlo)
El escenario se concentra especialmente en la región Andina, donde las temperaturas y la poca presencia de lluvias favorecen que la vegetación pierda humedad. El Pacífico también aparece entre las zonas bajo seguimiento por las condiciones ambientales registradas en los últimos días.
La alerta roja corresponde al nivel de mayor amenaza contemplado en este reporte. Dentro de ese grupo aparecen municipios de Tolima, Nariño, Huila, Boyacá, Cundinamarca, Cauca y Norte de Santander, departamentos que reúnen los 91 territorios clasificados en esta categoría.
El panorama llega en medio de una temporada en la que los incendios forestales ya han provocado emergencias en diferentes puntos del país. De hecho, un balance publicado el 21 de septiembre registró 17 eventos activos y otros siete bajo control, con Tolima como el departamento que concentraba más conflagraciones activas.
¿Cuáles son los municipios con mayor riesgo de incendios forestales, según Ideam?
De los 91 municipios incluidos en el nivel rojo, 24 están en Tolima, departamento que encabeza este reporte. Nariño aparece después con 21 localidades y Huila suma otras 14.
El listado también incluye siete municipios de Boyacá, incluido Villa de Leyva y siete de Cundinamarca. Cauca y Norte de Santander, por su parte, cuentan con cinco municipios cada uno dentro de esta categoría.
Además del nivel rojo, el Ideam mantiene municipios en alertas naranja y amarilla en departamentos como Santander, Caldas, Quindío y Antioquia, entre otros. Estas categorías hacen parte del seguimiento diario que adelanta la entidad sobre las condiciones que pueden favorecer la aparición y propagación de incendios.
Tolima — 24 municipios
- Alpujarra
- Ambalema
- Anzoátegui
- Armero
- Ataco
- Cajamarca
- Chaparral
- Coyaima
- Cunday
- Dolores
- Ibagué
- Icononzo
- Natagaima
- Planadas
- Prado
- Purificación
- Rioblanco
- Rovira
- Saldaña
- Santa Isabel
- Villarrica
- Líbano
- Ortega
- San Luis
Nariño — 21 municipios
- Ancuya
- Buesaco
- Chachagüí
- Consacá
- El Rosario
- Funes
- Guaitarilla
- Iles
- Imués
- La Florida
- Linares
- Ospina
- Pasto
- Policarpa
- Providencia
- Samaniego
- Sandoná
- Santacruz
- Taminango
- Túquerres
- Cumbitara
Huila — 14 municipios
- Aipe
- Baraya
- Campoalegre
- Colombia
- Neiva
- Palermo
- Rivera
- Santa María
- Tello
- Teruel
- Villavieja
- Yaguará
- Íquira
- Hobo
Boyacá — 7 municipios
- Arcabuco
- Chíquiza
- Cómbita
- Gachantivá
- Sotaquirá
- Villa de Leyva
- Sáchica
Cundinamarca — 7 municipios
- Arbeláez
- Fusagasugá
- Pandi
- Topaipí
- Nilo
- Paime
- Sutatausa
Cauca — 5 municipios
- Popayán
- Puracé
- Silvia
- Totoró
- Argelia
Norte de Santander — 5 municipios
- El Zulia
- Los Patios
- San Cayetano
- San José de Cúcuta
- Villa del Rosario
Caldas — 2 municipios
- La Dorada
- Anserma
Santander — 2 municipios
- Gámbita
- Coromoro
Quindío — 1 municipio
- Quimbaya
Valle del Cauca — 1 municipio
- Guadalajara de Buga
Ante este panorama, las autoridades ambientales mantienen el llamado a evitar acciones que puedan desencadenar incendios en zonas con vegetación seca. El reporte contempla especial vigilancia sobre áreas forestales y recomienda evitar quemas agrícolas y fogatas al aire libre en los territorios bajo mayor amenaza.
El Ideam actualiza diariamente su boletín de alertas, tomando en cuenta variables como las lluvias acumuladas y las temperaturas máximas registradas y previstas. Esa información permite establecer los niveles de amenaza para cada municipio.
La entidad también pide a las comunidades informar oportunamente cuando detecten humo o señales de un posible incendio, para facilitar la intervención de los organismos encargados de atender este tipo de emergencias.
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