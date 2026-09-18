Por: Caracol TV

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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó su pronóstico para este fin de semana y señaló que las condiciones del tiempo serán diferentes según la región. Mientras en varios departamentos se esperan precipitaciones entre moderadas y fuertes, en otras zonas predominará el tiempo seco y continuarán las temperaturas máximas elevadas.

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(Vea también: Alerta roja de Ideam por subida de temperaturas en Colombia apuntó a zonas con mayor riesgo)

De acuerdo con el Comunicado Especial No. 104, emitido este viernes 18 de septiembre, las lluvias podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas y tendrán mayor presencia durante las tardes y noches. El Ideam indicó que el sábado 19 será la jornada con mayor actividad de precipitaciones. Al mismo tiempo, se mantendrán condiciones secas en el centro y sur de la región Andina, el sur de la Orinoquia y buena parte de la Amazonia. En sectores del Caribe, Pacífico, Orinoquia, Amazonia y los valles interandinos se prevén temperaturas máximas elevadas.

Pronóstico del tiempo para Colombia este viernes 18 de septiembre

Para este viernes, el Ideam pronosticó lluvias entre moderadas y fuertes en diferentes sectores del Caribe, la región Andina, el Pacífico y la Orinoquia, además de algunas zonas de la Amazonia. Las precipitaciones, que en algunos casos podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas, se esperan en sectores de La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba.

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En la región Andina, el pronóstico incluye lluvias en Antioquia, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Caldas y Risaralda. También se prevén precipitaciones en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. En la Orinoquia y la Amazonia, el Ideam contempla lluvias en Casanare, Vichada, Meta, Guainía, Guaviare y Vaupés. En Tolima, el sur de Huila, el occidente de Arauca, Putumayo y Amazonas se esperan lluvias dispersas. En el resto del territorio nacional predominaría el tiempo seco, con cielo entre despejado y parcialmente nublado.

Así será el tiempo en Colombia el sábado 19 de septiembre

Durante buena parte del sábado se espera predominio de tiempo seco en el país. Sin embargo, al finalizar la tarde y durante la noche aumentaría la presencia de lluvias en distintas regiones. El Ideam prevé precipitaciones de variada intensidad en sectores del Caribe, Andina, Pacífica, Orinoquia y Amazonia. Algunas podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas.

Entre los departamentos y zonas señaladas en el pronóstico están La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Urabá, Antioquia, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Caldas, Risaralda y Quindío. También se esperan lluvias en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, así como en sectores de Arauca, Vichada, Guainía, Guaviare, Vaupés y Amazonas.

Para Cundinamarca, Tolima, Huila, Casanare, Meta, Caquetá y Putumayo, el Ideam pronosticó lluvias ligeras. En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se espera cielo entre parcial y mayormente nublado, con posibilidad de lluvias en distintos momentos del día, principalmente hacia el sur y occidente de la isla.

Pronóstico del Ideam para el domingo 20 de septiembre

El Ideam prevé condiciones secas durante buena parte del día en sectores de la Orinoquia y Amazonia, además del centro y sur de la región Andina y el oriente de la región Caribe. Las lluvias de variada intensidad aparecerían principalmente después del mediodía y durante la noche en sectores de La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba.

El pronóstico también incluye precipitaciones en Antioquia, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Caldas, Risaralda y Quindío, así como en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. En la Orinoquia, el Ideam contempla lluvias en el occidente de Arauca. Para Cundinamarca, Tolima, Huila, Casanare, Meta, Vichada, Guainía, Guaviare, Caquetá, Putumayo, Vaupés y Amazonas se esperan lloviznas en algunos sectores. En San Andrés, Providencia y Santa Catalina, las condiciones del cielo estarán entre parcial y mayormente nubladas, con posibilidad de lluvias durante diferentes momentos de la jornada.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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