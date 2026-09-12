El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) mantiene alertas meteorológicas en varias regiones de Colombia por las condiciones de lluvia que pueden provocar crecientes súbitas y deslizamientos de tierra. La situación tiene especial atención en sectores de Antioquia, Chocó, Cauca y Valle del Cauca.

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(Vea también: Ideam emite pronóstico del clima para Colombia este lunes: regiones con lluvias y alerta por incendios

Las lluvias mantienen bajo vigilancia diferentes zonas del país debido a la posibilidad de aumentos repentinos en el nivel de los ríos y quebradas. En áreas con antecedentes de inestabilidad del terreno también existe riesgo de movimientos en masa.

Entre los departamentos con mayor atención aparecen Antioquia, Chocó, Cauca y Valle del Cauca, donde las condiciones meteorológicas pueden favorecer la ocurrencia de crecientes súbitas y deslizamientos.

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El panorama también incluye otros riesgos asociados con las condiciones del tiempo. El Ideam reporta una alta probabilidad de incendios forestales en municipios de varios departamentos, principalmente en zonas del Caribe y otras regiones del país.

#ACTUALIDAD | El IDEAM mantiene alertas por lluvias, crecientes súbitas y deslizamientos en varias regiones del país, especialmente en zonas de Antioquia, Chocó, Cauca y Valle del Cauca. Además, hay alta probabilidad de incendios forestales en municipios de Atlántico, Cauca,… — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 12, 2026

¿Qué departamentos están en alerta por incendios forestales?

El riesgo de incendios forestales se concentra en municipios de Atlántico, Cauca, Huila, La Guajira, Magdalena y Tolima, además de otras zonas del Caribe colombiano.

Esta condición implica especial atención en áreas donde las condiciones meteorológicas favorezcan la propagación del fuego. Por ello, el monitoreo se mantiene activo en los territorios incluidos en las alertas.

Las autoridades locales y los organismos de gestión del riesgo deben permanecer atentos a las condiciones reportadas por el IDEAM, especialmente en las zonas donde coinciden lluvias intensas, crecientes súbitas o inestabilidad del terreno.

El reporte meteorológico mantiene así varios frentes de vigilancia en el país, con riesgos diferentes según cada región: mientras algunas zonas enfrentan posibles emergencias por exceso de lluvia, otras presentan condiciones favorables para incendios forestales.

Para las próximas horas en amplios sectores del territorio nacional se estima cielo entre parcial y mayormente nublado con predominio de tiempo seco. Específicamente, sobre la región Pacífica, norte de la Caribe, centro y sur de la Andina, centro y noroccidente de la Orinoquia y… pic.twitter.com/3oDRvRhKxE — Ideam Colombia (@IDEAMColombia) September 11, 2026

Por qué se inundó Córdoba; ¿va a seguir lloviendo en los próximos meses?

En el Consejo de Ministros, Ghisliane Echeverry Prieto, directora general del Ideam, explicó las causas que llevaron a la inundación en Córdoba y dio a conocer qué es lo que se tiene previsto en materia climática para esta región del país.