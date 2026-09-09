El panorama del tiempo en varias regiones de Colombia tendrá cambios durante los próximos días por la presencia de distintos sistemas que favorecerán el ingreso de lluvias y nubosidad. El meteorólogo Max Enríquez advirtió sobre las condiciones que se esperan desde este miércoles y, especialmente, durante el viernes y sábado.

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Según la información compartida por Enríquez, una baja presión ingresará durante la noche al noroccidente del país, mientras que en horas de la tarde se prevé la llegada de nubes de lluvia hacia el piedemonte llanero.

A este escenario se suma una onda tropical que ya se aproxima al territorio nacional y que tendría mayor incidencia desde el viernes y sábado. El sistema favorecería lluvias en diferentes regiones, entre ellas el Caribe, el Pacífico y los Santanderes.

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“La Baja Presión entre esta noche al noroccidente de Colombia, mientras que llegan esta tarde nubes de lluvias al piedemonte llanero y ya se asoma la onda tropical que desde viernes y sábado causará lluvias en el Caribe, Pacífico y los santanderes”, escribió en X el meteorólogo.

El cambio en las condiciones atmosféricas podría traducirse en jornadas con mayor nubosidad y precipitaciones en zonas donde estos sistemas tengan influencia. Por ello, el comportamiento del tiempo podría ser diferente entre regiones y variar durante el transcurso del día.

Onda tropical aumentaría las lluvias desde el viernes

La principal novedad para los próximos días está relacionada con la onda tropical que se aproxima al país. De acuerdo con el pronóstico compartido por Max Enríquez, su influencia comenzaría a sentirse con mayor fuerza entre el viernes y el sábado.

Las regiones del Caribe colombiano aparecen entre las zonas que podrían recibir lluvias asociadas con el paso de este sistema. El Pacífico y los Santanderes también estarían dentro del área con condiciones favorables para precipitaciones.

La presencia de la onda tropical no significa que las lluvias tengan la misma intensidad en todo el territorio. Su comportamiento dependerá de la interacción con las condiciones atmosféricas de cada región.

La Baja Presión entre esta noche al noroccidente de Colombia, mientras que llegan esta tarde nubes de lluvias al piedemonte llanero y ya se asoma la onda tropical que desde el viernes-sabado causará lluvias en el Caribe, Pacífico y los santanderes pic.twitter.com/ygPmrrIP9u — Max Henriquez Daza (@HenriquezMax) September 9, 2026

Lluvias también llegarían al piedemonte llanero

Antes de la influencia principal de la onda tropical, el pronóstico contempla la llegada de nubes de lluvia al piedemonte llanero durante este miércoles.

Esta zona podría presentar un aumento de la nubosidad y precipitaciones en el transcurso de la tarde, mientras la baja presión avanza hacia el noroccidente colombiano durante la noche.

El comportamiento de estos sistemas será determinante para el tiempo de los siguientes días. Por eso, las condiciones pueden cambiar a medida que avance la baja presión y se acerque la onda tropical.

Enríquez recomendó mantener la atención sobre la evolución del pronóstico, especialmente de cara al viernes y sábado, cuando se espera una mayor presencia de lluvias en varias regiones del país.

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