Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella habló al país luego de un extenso consejo de ministros que duró aproximadamente seis horas, en el contexto de la emergencia nacional originada por el terremoto del pasado 10 de agosto. En esta reunión se adoptaron determinaciones fundamentales para iniciar una nueva etapa en la reconstrucción del país. De acuerdo con la declaración oficial, el mandatario firmó 11 decretos marco que establecen el paso de la atención inmediata hacia acciones de recuperación y reconstrucción, medidas que incluyen la creación de un fondo especial denominado "Fondo Milagro".

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Durante su intervención, De la Espriella enfatizó que los nuevos decretos están diseñados para permitir la movilización de recursos, fortalecer la capacidad financiera de las regiones, mantener la prestación de servicios públicos básicos y acelerar la reconstrucción de infraestructura prioritaria, especialmente la educativa. El presidente subrayó que el objetivo es garantizar que los niños y jóvenes puedan continuar sus estudios sin mayores interrupciones, pese a los daños en las instalaciones oficiales.

El centro de estos anuncios es la creación del "Fondo patria milagro", un instrumento clave que se utilizará como canal principal de recursos para la reconstrucción tras la catástrofe. Al frente del fondo estará Jaime Uribe, ya nombrado oficialmente como director, y a través de él se administrarán tanto donaciones internacionales como aportes de la empresa privada, todo bajo un control específico para manejar la crisis de forma eficiente, según información del Gobierno.

Entre los decretos también se destaca la puesta en marcha de 17 medidas financieras dirigidas a permitir el traslado de recursos para la atención de la emergencia, empoderando a alcaldes y gobernadores en su gestión. De la Espriella recalcó que los mandatarios locales "están en la primera línea de emergencia" y requieren las herramientas necesarias para desempeñar su función. Igualmente, uno de los decretos concede plazos y usos extraordinarios a los dineros del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet).

Otras decisiones permiten transferencias temporales de recursos para asegurar el servicio público de energía, la implementación de la figura de "obras por impuestos" para facilitar la acción del sector privado, y la habilitación de "inversiones interjurisdiccionales", lo que posibilita que una entidad territorial cofinancie proyectos fuera de su jurisdicción en el marco de la emergencia. Asimismo, se establecerá un régimen excepcional para el manejo de datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), lo que servirá para evaluar con precisión la situación de las familias afectadas.

En materia educativa, el Gobierno permitirá que se adelanten actividades académicas en espacios alternos a los oficiales y dispondrá apoyo financiero específico para que cada sede pueda continuar su labor. De la Espriella resumió que estas acciones pretenden dotar al Estado de herramientas extraordinarias para responder adecuadamente a la magnitud de la tragedia, que, según cifras oficiales, afectó a 778.281 personas. El mandatario recalcó: "Ahora viene lo más importante, ejecutar".

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales decretos que firmó De la Espriella para la reconstrucción tras el terremoto?

El presidente De la Espriella firmó 11 decretos que marcan la transición de una atención inmediata de emergencia hacia la recuperación y reconstrucción nacional. Entre los más destacados están la creación del "Fondo patria milagro", el establecimiento de 17 medidas financieras para agilizar el traslado de recursos, plazos y usos extraordinarios del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet), la figura de "obras por impuestos", inversiones interjurisdiccionales para que entidades territoriales puedan cofinanciar proyectos fuera de su jurisdicción, y un régimen excepcional para el manejo de datos en el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

¿Qué es el Fondo patria milagro y cómo funcionará en la reconstrucción tras el sismo?

El Fondo patria milagro es un instrumento financiero creado para canalizar los recursos necesarios para la reconstrucción luego del terremoto. Será gestionado por Jaime Uribe y tendrá como función manejar tanto donaciones internacionales como aportes privados, con el objetivo de enfrentar la crisis y permitir avances efectivos en la recuperación de infraestructuras y servicios afectados, bajo una administración y control definidos por el Gobierno.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.