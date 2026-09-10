Colombia logró una destacada presencia en el Ranking IntelLat de Mejores Hospitales y Clínicas de América Latina 2026, con ocho instituciones ubicadas entre las 25 primeras de la clasificación regional.

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Según recogió Semana, la medición evaluó 105 hospitales y clínicas de 10 países y tuvo como institución colombiana mejor posicionada a la Fundación Santa Fe de Bogotá, que ocupó el tercer lugar general. Solo quedó por detrás del Hospital Israelita Albert Einstein, de Brasil, y el Hospital Italiano de Buenos Aires, de Argentina.

El resultado también permitió que Colombia tuviera tres instituciones dentro del top 10 latinoamericano. Además de la Fundación Santa Fe, el Hospital Internacional de Colombia-FCV alcanzó el séptimo puesto y la Fundación CardioInfantil-La Cardio se ubicó en el octavo.

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En total, 37 instituciones colombianas hicieron parte de la clasificación. Esto convierte al país en uno de los que mayor representación tiene dentro de la medición, que analiza diferentes capacidades de los centros hospitalarios y no únicamente su infraestructura.

Estas son las ocho instituciones colombianas que quedaron en el top 25

Después de las tres instituciones que ingresaron al top 10, otros cinco centros médicos del país también consiguieron posiciones destacadas.

La Clínica Imbanaco, de Cali, quedó en el puesto 11; el Hospital Pablo Tobón Uribe, de Medellín, alcanzó el 17; la Clínica Reina Sofía Colsanitas, de Bogotá, apareció en el 22; el Hospital de San Vicente Fundación, de Medellín, ocupó el 24, y Méderi Hospital Universitario, de Bogotá, cerró el grupo de los 25 primeros.

Así quedó el grupo colombiano dentro de las primeras posiciones:

Puesto regional Institución 3 Fundación Santa Fe de Bogotá 7 Hospital Internacional – FCV 8 Fundación CardioInfantil-La Cardio 11 Clínica Imbanaco 17 Hospital Pablo Tobón Uribe 22 Clínica Reina Sofía Colsanitas 24 Hospital de San Vicente Fundación 25 Méderi Hospital Universitario

El listado completo incluye otras instituciones nacionales hasta el puesto 104, entre ellas HOMI Fundación Hospital Pediátrico La Misericordia, Clínica del Country, Hospital San Vicente Fundación de Rionegro y Clínica Las Américas AUNA.

Qué evalúa el ranking de hospitales

La clasificación de IntelLat no se construye a partir de un único indicador. La metodología contempla nueve dimensiones: seguridad y resultados clínicos, personas, creación de conocimiento, eficiencia, tecnología, telemedicina y Home Hospital, sostenibilidad, experiencia del paciente y prestigio.

Además del listado general, la medición cuenta con ocho categorías especializadas: oncología, cardiología, ginecología y obstetricia, pediatría, neurología, neumología, ortopedia y traumatología y endocrinología.

IntelLat explica que su metodología se ha aplicado durante más de 16 años en América Latina. Para la edición de 2026, la información entregada por las instituciones se complementó con datos de fuentes públicas y bibliométricas.

Hospitales colombianos también destacaron por áreas

El desempeño de Colombia no se concentró únicamente en el ranking general. En las diferentes dimensiones evaluadas, también hubo instituciones nacionales entre las primeras de la región.

En eficiencia, el HOMI ocupó el primer lugar latinoamericano y la Fundación Santa Fe quedó segunda. En experiencia del paciente, La Cardio alcanzó el segundo puesto y la Fundación Santa Fe obtuvo el tercero.

El Hospital Internacional de Colombia-FCV también consiguió resultados destacados. La institución quedó cuarta en telemedicina, mientras que la Fundación Santa Fe ocupó el sexto lugar en esa dimensión. En seguridad y resultados clínicos, el Hospital Internacional-FCV quedó cuarto y la Clínica Imbanaco alcanzó el quinto puesto regional.

Los resultados muestran que la presencia colombiana en el ranking no depende solamente de tres instituciones ubicadas en los primeros lugares. El país consiguió representación en distintas categorías y dimensiones, con centros de salud de Bogotá, Cali, Medellín y otras ciudades dentro de la clasificación regional.

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