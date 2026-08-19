Por: Noticiero 90 minutos

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El panorama de Cali tras el fuerte terremoto del pasado 10 de agosto es preocupante y complejo. El alcalde Alejandro Eder entregó un informe actualizado de la emergencia, en el que advirtió que cerca de cien estructuras con daños importantes podrían requerir demolición. Según la estimación presentada este martes, 18 de agosto, el costo de reconstruir la ciudad puede acercarse a los 10 billones de pesos. Esta cifra se da a conocer mientras los equipos de rescate siguen trabajando en algunos puntos críticos donde aún hay cuerpos entre los escombros. Paralelamente, la Administración Distrital ya comenzó la consolidación del panorama general de daños y está definiendo las necesidades para la recuperación de la ciudad, de acuerdo con la información oficial de la Alcaldía.

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Las cifras oficiales reportan 24 edificaciones colapsadas y 127 más con colapso parcial. Además, cerca de un centenar de estructuras muestran daños estructurales relevantes. Por ello, equipos técnicos deben evaluar detenidamente cada caso para determinar si es posible recuperarlas o si la única alternativa será demolerlas. La gravedad de la situación se refleja también en el hecho de que varias zonas de la ciudad permanecen en riesgo y requieren intervención inmediata.

El alcalde Eder indicó que la etapa de estabilización de la emergencia podría prolongarse durante lo que resta de 2026 y parte de 2027. No obstante, el proceso de reconstrucción total se proyecta en alrededor de tres años. Este extenso proceso abarca tanto viviendas particulares como edificaciones públicas, entre las que se encuentran hospitales, colegios y estaciones de bomberos. Esta infraestructura pública no solo deberá repararse, sino que en numerosos casos necesitará ser reforzada o reconstruida para garantizar que esté preparada ante eventuales sismos futuros.

Entre las primeras medidas, la Alcaldía anunció la destinación de 1 billón de pesos para iniciar los trabajos de recuperación, de acuerdo con declaraciones del propio alcalde. Además, se adelantan gestiones ante el Ministerio de Hacienda para conseguir más recursos y así financiar las tareas previstas. La Administración Distrital trabaja con los equipos de Gestión del Riesgo y la Secretaría de Vivienda en el proceso de caracterización de los hogares afectados, lo cual facilitará la canalización de ayudas a las familias que perdieron sus viviendas.

En cuanto al balance de víctimas, los datos entregados por la Alcaldía indican que 139 personas fallecidas ya han sido identificadas por el CTI (Cuerpo Técnico de Investigación), y 88 personas fueron rescatadas con vida. Mientras tanto, continúan las labores de evaluación y remoción en las estructuras afectadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto tardará la reconstrucción total de Cali después del terremoto?

Según el alcalde Alejandro Eder, la reconstrucción de Cali podría tomar aproximadamente tres años. La estabilización de la emergencia se extendería hasta 2027 y el proceso abarcaría tanto viviendas como infraestructuras públicas, lo que evidencia la magnitud de la afectación tras el terremoto.

¿Qué áreas serán priorizadas en la reconstrucción de Cali tras el sismo?

De acuerdo con la información oficial, la reconstrucción no solo involucra viviendas y edificaciones privadas, sino que también se priorizarán hospitales, colegios y estaciones de bomberos. Algunas de esas infraestructuras serán reforzadas para resistir futuros sismos, mientras que otras podrán requerir una reconstrucción total, dependiendo del dictamen técnico.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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